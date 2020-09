Công an huyện Mang Yang nghiêm túc thực hiện "6 điều Bác Hồ dạy"

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) luôn lấy “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” làm chuẩn mực đạo đức, thước đo chất lượng công tác. Với những chiến công liên tiếp, đơn vị được tuyên dương là lá cờ đầu của tỉnh trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Chú trọng giáo dục tư tưởng

Thượng tá Y Mai Anh-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Mang Yang-cho hay: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” là một trong những tiêu chuẩn để đơn vị đánh giá, bình xét và phân loại cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hàng năm.

Thượng tá Y Mai Anh (thứ 2 từ phải sang) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Những năm qua, Công an huyện Mang Yang đã triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương và là đơn vị điển hình của lực lượng Công an tỉnh trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thông qua các đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành, đơn vị tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú; tăng cường chỉ đạo cấp ủy các chi bộ triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống với hình thức đa dạng, biện pháp cụ thể, hoạt động thiết thực. Các chi ủy, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc việc “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại các buổi sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân. Triển khai cho cán bộ, chiến sĩ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng có hiệu quả vào công tác, chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.





“Đảng ủy Công an huyện đã chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, làm rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các tổ chức đoàn thể; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nghị quyết và quy chế làm việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị”-Thượng tá Y Mai Anh nhấn mạnh.

Nhiều thành tích nổi bật

Đại úy Hoàng Thái Sơn-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện) thông tin: “Đơn vị đã chủ động triển khai nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý tại địa bàn. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, răn đe các đối tượng FULRO, “Tin lành Đê ga”. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực”.

Trong 5 năm qua, Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt truy quét số đối tượng tà đạo “Hà Mòn” đang lẩn trốn; gọi hỏi, giáo dục, răn đe và đưa nhiều lượt đối tượng cơ sở ra kiểm điểm, giáo dục trước dân. Đến nay, Công an huyện đã truy bắt hết số đối tượng lẩn trốn, cơ bản xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Đảng ủy Công an huyện cũng tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân cùng cấp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra các vụ án tăng từ 77,4% năm 2015 lên 85,7% năm 2019.

Các đối tượng theo tà đạo "Hà Mòn" bị Công an huyện Mang Yang phối hợp cùng các đơn vị bắt giữ. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Với những thành tích xuất sắc, Công an huyện Mang Yang được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; nhiều cá nhân được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Riêng Thượng tá Y Mai Anh là 1 trong 2 cá nhân của tỉnh được vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015-2020.

LÊ VĂN NGỌC