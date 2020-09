"Cò" máu lừa đảo bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Việt Đức

Chu Hồng Quang (48 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp cận người nhà có thân nhân cần máu để phẫu thuật, rồi lừa đảo tìm mối, chiếm đoạt tiền.



Truy nã đối tượng "nổ" chuyên nhập xe từ Mỹ để lừa đảo

Lên mạng lừa tuyển nhân viên để... trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng lừa đảo Chu Hồng Quang. Ảnh cơ quan công an.





Ngày 13.9, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Chu Hồng Quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cảnh sát, Quang thường lân la ở khu vực bệnh viện Việt Đức nên nắm bắt tâm lý một số người bệnh và người nhà bệnh nhân có nhu cầu truyền máu.



Ngày 4.9, Quang tiếp cận được với một phụ nữ quê Nam Định và biết chị này này đang cần 4 đơn vị máu để mổ cấp cứu cho chồng. Quang đặt vấn đề sẽ tìm mối bán cho thiếu phụ với giá 1 triệu/đơn vị. Khi nào người nhà chị này mổ thành công sẽ trả tiền.



Chiều cùng ngày, Quang gọi điện và biết người nhà của chị này đã phẫu thuật thành công. Mặc dù không có người đến hiến máu nhưng Quang vẫn nhận số máu cho ca mổ của chồng chị là do anh ta đưa đến, nên yêu cầu chị phải thanh toán 4 triệu đồng.



Tối 4.9, khi bệnh viện yêu cầu nộp giấy xác nhận đã tạm ứng máu thì chị mới biết mình bị lừa đảo. Hôm sau, chị và người nhà phát hiện đối tượng Quang đang xuất hiện ở cổng bệnh viện Việt Đức nên đã giữ lại và báo cơ quan Công an.



Tại trụ sở, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo MAI HƯỜNG (LĐO)