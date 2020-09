Chư Pưh: Lãnh án 18 tháng tù vì chạy xe tông chết người

(GLO)- Chiều 25-9, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Siu Kamin (SN 2002, trú thôn Tao Ôr, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị cáo Siu Kamin tại phiên tòa. Ảnh: Quang Lê

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23-1-2020, Siu Kamin không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe mô tô BKS 81S1-163.74 chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đak Lak.

Khi đến Km 1644+600 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn Tao Klăh, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) do chạy quá tốc độ nên xe mô tô do Kamin điều khiển đã tông vào xe mô tô BKS 54P4-1404 do chị Rmah H’Siêu Âm (SN 1999, trú thôn Tao Klăh, xã Ia Rong) điều khiển chạy phía trước cùng chiều đang chuyển hướng từ phải sang trái theo hướng xe mô tô của Kamin lưu thông.

Hậu quả, chị Âm bị thương nặng rồi tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

QUANG LÊ