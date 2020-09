Chồng cướp giật vàng mang về cho vợ bán

Thấy người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều trên cổ có đeo vàng, đối tượng đuổi theo ra tay cướp giật, sau đó mang vàng về cho vợ đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đà Nẵng: Bắt nam thanh niên nhảy lên tàu đang chạy, cướp giật điện thoại của hành khách

Bắt nóng 2 đối tượng cướp giật tài sản

Gã thanh niên làm liều, cướp giật 190 triệu đồng ở quận 3





Sáng ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Mỹ (33 tuổi) và Huỳnh Hà Lắm (17 tuổi, cùng ngụ phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá) về tội cướp giật tài sản.





2 bị can Mỹ và Lắm (từ trái sang) bị tạm giam vì tội cướp giật tài sản. Ảnh: PV



Tại cơ quan công an, Mỹ và Lắm khai nhận: Vào chiều ngày 30.6, Mỹ chở Lắm chạy xe mô tô trên đường Cao Thắng, thuộc phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá thì phát hiện bà P.T.H đang chạy xe theo hướng ngược lại, trên cổ có đeo một chiếc vòng vàng (kiềng). Cả 2 nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc vòng nên Mỹ liền quay đầu xe lại đuổi theo bà H. Xe của Mỹ áp sát phía bên phải rồi Lắm giật chiếc vòng trên cổ làm bà H bị ngã xe (mặt chiếc vòng bị rơi xuống đường).



Mỹ tăng ga bỏ chạy và đưa cho Lắm giữ chiếc vòng trên rồi cả 2 cùng về nhà của Mỹ. Khoảng 20 phút sau, Mỹ đưa chiếc vòng bằng vàng vừa cướp giật được cho vợ là Nguyễn Thị Trinh đem bán được 15 triệu đồng. Mỹ chia cho Lắm 4 triệu đồng sau đó cả 2 bị công an phát hiện bắt giữ.



Ngoài ra, qua điều tra, công an còn phát hiện Mỹ và Lắm là 2 đối tượng thường xuyên gây ra hàng loạt vụ trộm gà và trộm tài sản khác của người dân trên địa bàn. Đối tượng Mỹ cũng từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản vừa mới ra tù.

https://laodong.vn/phap-luat/chong-cuop-giat-vang-mang-ve-cho-vo-ban-835157.ldo

Theo NGUYÊN ANH (LĐO)