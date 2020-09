Chở rắn hổ chúa 'khủng' nặng 20kg đi giao, người đàn ông bị công an tạm giữ

Khi có người đặt hàng qua điện thoại, ông D.V.T. đặt mua rắn hổ chúa 20kg từ một người ở Campuchia với giá 20 triệu đồng. Trong lúc chở thùng xốp chứa rắn đi giao, ông T. bị công an bắt quả tang.



Ông D.V.T. bị công an phát hiện bắt quả tang - Ảnh: A.X.





Ngày 22-9, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ ông D.V.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.



Theo thông tin ban đầu, sáng 17-9, đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Đông Thạnh tuần tra trên đường Lê Văn Khương thì phát hiện ông D.V.T. đi xe máy chở theo một thùng xốp, kiểm tra bên trong có túi lưới đựng con rắn nặng khoảng 20kg nghi là rắn hổ mang chúa.



Tổ công tác đã đưa ông T. cùng tang vật về trụ sở công an để làm rõ.



Bước đầu tại cơ quan công an, ông T. khai vào ngày 14-9, có người gọi điện thoại hỏi mua một con rắn hổ mang chúa khoảng 20kg với giá 1,4 triệu đồng/kg. Ông T. đồng ý và gọi điện cho người tên N. ở Campuchia đặt mua con rắn 20kg với giá 1 triệu đồng/kg.





Con rắn hổ chúa nặng khoảng 20kg - Ảnh: A.X.





Ngày 15-9, ông T. đến bến xe Miền Đông gặp nhà xe biển số Campuchia nhận thùng xốp chứa rắn.



Sau đó ông T. đưa 20 triệu đồng cho nhà xe chuyển về cho N. rồi chở rắn về nhà tại TP Biên Hòa cất trong nhà tắm. Sau đó ông T. hẹn với người mua sáng 17-9 sẽ giao hàng tại khu vực cầu Dừa, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.



Sáng 17-9, ông T. chở rắn đến điểm hẹn trên đường Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông Thạnh thì bị công an bắt quả tang.



Ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, con rắn trên là rắn hổ chúa (còn gọi là rắn hổ mang chúa), có trọng lượng khoảng 20kg, là rắn đực, dài hơn 4m.



Rắn hổ chúa thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nghị định số 06/2019/NĐ-CP). Hiện con rắn trên đang được cứu hộ, chăm sóc tại Thảo cầm viên Sài Gòn.



Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ ông T., củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Theo NGỌC KHẢI (TTO)