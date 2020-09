Chiêu trò kiếm tiền khó ngờ của bảo vệ công trình trường mầm non

Chưa đầy 1 tháng làm bảo vệ công trình xây dựng trường mầm non, nam thanh niên tự ý mang nhiều tài sản có giá trị trong kho đi cầm cố, trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Bắt giam Giám đốc doanh nghiệp lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam cán bộ thuế lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản

Bảo vệ công trình lãnh 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"



Ngày 7-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Phát Đạt (SN 1996, quê ở tỉnh Trà Vinh) 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Tháng 7-2019, Công ty TNHH Tân Khải Hoàn tuyển Cao Phát Đạt vào làm bảo vệ công trình xây dựng Trường Mầm non Nam Rạch Chiếc (phường An Phú, quận 2, TP HCM). Đạt nhận bàn giao tài sản, hàng hóa tại công trình. Suốt thời gian làm bảo vệ công trình trường mầm non, Đạt nhiều lần mang tài sản có giá trị trong kho (tủ lạnh, máy tính, máy lạnh…) đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra xác định chưa đầy 1 tháng làm bảo vệ công trình, Đạt có 7 lần tự ý mang tài sản đi cầm cố. Tổng giá trị tài sản bị cáo Đạt chiếm đoạt là gần 600 triệu đồng.



Hiện Công ty TNHH Tân Khải Hoàn đã nhận lại tất cả tài sản mà Đạt chiếm đoạt. Do đó, phía bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, ba đại diện hộ kinh doanh, doanh nghiệp yêu cầu bị cáo trả lại hàng trăm triệu đồng. Đây là những nơi Đạt mang tài sản của Công ty TNHH Tân Khải Hoàn đến cầm cố, lấy hàng trăm triệu đồng về tiêu xài.

Theo Di Lâm (NLĐO)