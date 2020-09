Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt quả tang đối tượng tự sản xuất dầu diesel giả bán cho một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.



Bắt quả tang đường dây buôn bán dầu diesel giả ở Quảng Ngãi. Ảnh: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi





Ngày 8.9, đại tá Võ Văn Dương-Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa triệt xóa đường đường dây làm dầu diesel giả.



Theo đó, vào 4h15 ngày 7.9, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang Lê Tấn Hùng (52 tuổi, trú thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) và Nguyễn Tấn Ba - Giám đốc Cty TNHH Xăng dầu Nga Ba (trụ sở tại QL24B thuộc xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh) đang bơm chất lỏng chứa trong 14 thùng phi sắt (loại 215 lít) trên xe ôtô tải 76K 7244 xuống hầm chứa dầu diesel 0,05% của công ty.



Qua làm việc, Hùng thừa nhận số thùng phi trên chứa gần 3.000 lít dầu diesel giả do mình tự sản xuất để bán cho Ba với giá 10.026 đ/lít.



Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, tạm giữ vật chứng liên quan đến vụ việc.



Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo THANH CHUNG (LĐO)