Bắt giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai "nhận hối lộ", nhân viên lừa đảo tiền tỉ

Ông Trịnh Đức Hùng, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tam Điệp vừa bị khởi tố, bắt giam về tội "Nhận hối lộ", trong khi nhân viên cấp dưới bị bắt khi lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng của người dân.





Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Vũ Thị Hoa (SN 1981, ngụ xã Đông Sơn, TP Tam Điệp), là nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tam Điệp, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tam Điệp, nơi ông Hùng và bà Hoa đang công tác



Ngoài ra, liên quan tới vụ việc trên Công an TP Tam Điệp cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trịnh Đức Hùng (SN 1983), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tam Điệp, về hành vi "nhận hối lộ".



Theo Công an TP Tam Điệp, khoảng tháng 8-2020, do làm ăn thua lỗ, vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng hoàn trả, bà Hoa đã nảy sinh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng việc đang công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tam Điệp và quen biết với chị B.T.T. (ngụ TP Ninh Bình), Hoa thuyết phục chị T. góp vốn để mua chung 2 thửa đất tại thôn 9, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp với giá 3,3 tỉ đồng.



Để tạo niềm tin, bà Hoa đưa ra thông tin đã làm việc với chủ sở hữu của 2 mảnh đất trên và hứa hẹn sau khi bán đất, trừ chi phí sẽ hoàn trả vốn cho chị T.. Ngoài ra, chị T. sẽ được hưởng 60% số tiền lãi có được từ việc bán đất. Tuy nhiên, thực chất Hoa không thực hiện bất cứ giao dịch gì với chủ sở hữu của 2 mảnh đất.



Tin tưởng Hoa, chị T. đồng ý và rủ thêm bạn mình là Đ.T.L. (ngụ TP Ninh Bình) cùng góp vốn mua đất với Hoa, mỗi người thống nhất sẽ góp 800 triệu đồng. Ngày 28-8, chị T. và chị L. đã giao cho Hoa số tiền 1,6 tỉ đồng tại nhà của Hoa. Hoa đã viết giấy biên nhận tiền và hẹn sau 75 ngày sẽ hoàn trả đủ số tiền gốc và tiền lãi từ việc bán 2 thửa đất.



Tuy nhiên, khi chiếm đoạt số tiền 1,6 tỉ đồng, Hoa đã sử dụng tiền vào việc trả nợ và bỏ trốn. Được sự vận động của gia đình, Hoa đã trở về địa phương và tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)