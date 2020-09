Bắt đối tượng mạo danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo nửa tỷ đồng

Tự nhận là cán bộ của Bộ Công an, có thể giúp làm sổ đỏ, cấp phép xây dựng, đối tượng lừa chiếm 500 triệu đồng của nhiều người dân huyện Kinh Môn (Hải Dương).



Ngày 20/9, Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết vừa triệu tập Ngô Gia Thứ (SN 1994, ở huyện Kim Thành) để xác minh, làm rõ hành vi giả danh công an, lừa chiếm hàng trăm triệu đồng của người dân địa phương.



Bước đầu, Công an thị xã Kinh Môn xác định từ năm 2016, lợi dụng các mối quan hệ xã hội, Thứ thường qua lại thị xã Kinh Môn sau đó làm quen một số người và tự xưng là Ngô Gia Bình, công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.



Sau một thời gian tạo được vỏ bọc, Thứ dần dần tiếp cận với một số người dân có nhu cầu trong việc lo các thủ tục trong giao dịch dân sự như: cấp giấy phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục khác với lời hứa có thể dùng uy tín, mối quan hệ của mình để tác động. Kể cả đối với gia đình có người thân phạm tội, Thứ cũng hứa sẽ giúp được.



Không ít người dân do nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo và đưa tiền cho Thứ để lo công việc cho gia đình.



Đối tượng Ngô Gia Thứ. (Ảnh: CA tỉnh Hải Dương)



Bà Nguyễn T.N, trú tại phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn thông tin tới cơ quan công an rằng, trước đây gia đình bà và một số gia đình khác đã đưa tiền cho Thứ để nhờ lo thủ tục cấp sổ đỏ nhưng thời gian sau không thấy thực hiện. Tổng số tiền gia đình bà Nguyễn T.N đã đưa cho Thứ là 100 triệu đồng.



Tại cơ quan Công an, Thứ khai nhận thấy việc giả danh công an có thể dễ dàng kiếm được tiền, đặc biệt là từ những người nhẹ dạ cả tin, những người không muốn mất thời gian đi đến các cửa chính thống để làm các thủ tục giấy tờ. Do đó, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đối với những người dân khác trên địa bàn thị xã Kinh Môn.



Trung tá Nguyễn Văn Hoàn - Đội trưởng Điều tra tổng hợp, Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, Thứ luôn mang theo 1 bộ quân phục cảnh sát xuân hè màu xanh, trên áo gắn ve và cầu vai cấp hàm đại úy, đôi giày đen có ghi dòng chữ "Tổng cục Hậu cần, Công ty CP 26".



Ngoài ra, Thứ còn mang theo khóa số 8, 3 bộ đàm, vật dạng súng ngắn đen và một số vật dụng khác để tạo vỏ bọc.





"Đồ nghề" để Thứ giả danh làm Công an. (Ảnh: CA tỉnh Hải Dương)





Với thủ đoạn này, từ năm 2019 đối tượng Thứ đã lừa đảo chiếm đoạt trên 500 triệu của các gia đình người bị hại ở một số phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn.



Trung tá Nguyễn Văn Hoàn nhận định, hành vi vi phạm của Ngô Văn Thứ không những làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn ảnh hưởng không tốt đến uy tín, danh dự của ngành công an. Hiện Công an thị xã Kinh Môn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của đối tượng.



Đồng thời thông báo đến người dân biết, nếu ai là nạn nhân của đối tượng Thứ, cần sớm đến cơ quan công an trình báo để lực lượng Công an củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.





https://danviet.vn/bat-doi-tuong-mao-danh-can-bo-bo-cong-an-lua-dao-nua-ty-dong-20200920173517812.htm

Theo QUỲNH NGUYỄN (Dân Việt)