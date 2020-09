Bắt 2 vợ chồng thuê nhà trọ để sản xuất trà, bột ngọt giả nhiều nhãn mác

Hai vợ chồng Nghĩa và Tuyền khai nhận, số trà và bột ngọt trên được mua từ TP.HCM về sang chiết, đóng gói giả các nhãn mác trà Hoa Sen, bột ngọt Aji-no-moto và Saji.



Gần 12 tấn hạt nêm, bột ngọt giả sắp tuồn ra thị trường

Lực lượng Công an tỉnh An Giang và huyện Châu Phú bắt quả tang bà Lê Thanh Tuyền đang sang chiết làm giả các loại bột ngọt và trà các loại - Ảnh: TIẾN VŨ



Chiều 16-9, lãnh đạo Công an huyện Châu Phú, An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ hai người gồm Giang Văn Nghĩa, 43 tuổi, cùng vợ Lê Thanh Tuyền, 34 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang, có hành vi sản xuất trà và bột ngọt giả nhiều nhãn mác, tại ngôi nhà do vợ chồng Nghĩa thuê tại Tổ 18, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú.



Trước đó, khoảng 10h trưa 16-9, trên đường tuần tra kiểm soát, khi đến khu vực chợ Cái Dầu, thuộc thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường phối hợp Công an huyện Châu Phú phát hiện Nghĩa đi xe máy chở 2 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.



Nghi phạm Giang Văn Nghĩa tại cơ quan Công an - Ảnh: TIẾN VŨ



Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong 2 bao tải có chứa 420 gói trà loại 70 gram và 380 gram nhãn mác Hoa Sen không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.



Qua điều tra ban đầu, Nghĩa khai nhận số trà trên do Nghĩa cùng vợ sản xuất tại nhà do vợ chồng Nghĩa thuê thuộc Tổ 18, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú do vợ chồng Nghĩa thuê.



Ngay sau đó, Cảnh sát tiến hành khám xét địa chỉ trên thì lực lượng Cảnh sát bắt quả tang Lê Thanh Tuyền (vợ Nghĩa) đang sang chiết đóng gói bột ngọt giả nhãn mác Aji-no-moto. Đồng thời thu giữ 107 kg bột ngọt, 9 bọc bột ngọt giả nhãn mác Aji-no-moto loại 1kg; 1 bọc bột ngọt giả nhãn mác Saji loại 500gram; 71kg trà nguyên liệu đựng trong các bao tải; 120 gói trà giả nhãn mác Hoa Sen loại 380gram; 2 máy ép bọc và trên 1.000 bao bì nhãn mác Hoa Sen, Aji-no-moto và Saji .. cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất trà và bột ngọt giả của vợ chồng Nghĩa.





Các loại bột ngọt bị làm giả của nghi phạm Tuyền - Ảnh: TIẾN VŨ

Các bao tải chưa nguyên liệu dùng để làm giả các loại bột ngọt và trà của 2 vợ chồng Nghĩa và Tuyền - Ảnh: TIẾN VŨ



Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa và Tuyền khai nhận: Số trà và bột ngọt trên được Tuyền lên TPHCM mua đem về sang chiết, đóng gói giả các nhãn mác trà Hoa Sen, bột ngọt Aji-no-moto và Saji. Sau đó, vợ chồng Nghĩa đem đi tiêu ở nhiều nơi trong tỉnh kiếm lời.

