Y án tử hình kẻ đâm tử vong đại úy công an chiều 30 Tết Canh Tý

TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu về tội giết người. Vụ án gây xôn xao dư luận vào chiều 30 Tết Canh Tý tại TP Cần Thơ.



Đặng Ngọc Minh (áo thun trắng) và Đặng Ngọc Giàu được lực lượng công an giám sát chặt tại tòa - Ảnh: LAN NGỌC



Ngày 18-8, trong phiên xét xử lưu động tại TP Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) mức án tử hình và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tù chung thân về tội "giết người".



Theo bản án, Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu là anh em ruột, đều có tiền án và nhiều tiền sự.



Khi chấp hành án xong, cả hai không ăn năn hối cải mà tiếp tục có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng tại địa phương, nhiều lần bị lực lượng công an phường Thới Bình, quận Ninh Kiều xử phạt hành chính. Từ đó, cả hai tỏ thái độ thù ghét lực lượng công an.



Khoảng 15h40 ngày 24-1-2020 (chiều 30 Tết Canh Tý), đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, cảnh sát khu vực công an phường An Hội, quận Ninh Kiều) mặc trang phục công an nhân dân đang đứng khóa cửa nhà để đi làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại khu vực đường hoa nghệ thuật Cần Thơ.



Lúc này, Giàu nhìn thấy đại úy Hải nên vào nhà lấy cây mác đem ra trước cửa nhà, mài dao xuống lề đường rồi tới nhà đại úy Hải vô cớ lớn tiếng thách thức.



Cùng lúc, Minh cũng từ nhà đi qua, giật dao mác trong tay Giàu (lưỡi dao tuột khỏi cán dao). Cả Giàu, Minh và đại úy Hải giằng co lưỡi dao.



Khi Minh cầm được lưỡi dao thì đâm liên tiếp vào người đại úy Hải, còn Giàu dùng cán dao đánh nhiều cái vào anh Hải.



Đại úy Hải cố bỏ chạy nhưng cả Giàu và Minh vẫn tiếp tục rượt theo, thay nhau đâm, đánh đến khi nhìn thấy nạn nhân nằm bất tỉnh mới dừng tay.



Sự việc được người dân trình báo công an, sau khi gây án, cả Giàu và Minh đã đến cơ quan công an phường Thới Bình đầu thú.



Riêng đại úy Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nhưng đã tử vong trước khi vào viện do vết thương gây thủng tim.



Tại tòa sáng 18-8, cả hai bị cáo đều ăn năn hối cải mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Minh và Giàu có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp chứng cứ gì mới.



Ngoài ra, gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Giàu.



Xét thấy, mức án cấp sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đã tuyên là phù hợp, khi lượng hình đã có xem xét hết các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo, hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo LAN NGỌC (TTO)