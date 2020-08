Xử tù 2 cò đưa người Việt đi 'chui' sang châu Âu

Để đi sang các nước châu Âu làm việc "chui", các lao động Việt Nam phải trả cho các "cò" gần 400 triệu đồng. Hai cò đã bị xử tù ngày hôm nay.



Hai bị cáo Loan và Phương tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-8 - Ảnh: DOÃN HÒA



Ngày 28-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Loan (46 tuổi, ngụ xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) và Trần Thế Phương (51 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh) về hành vi "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng tháng 11-2018, Loan quen biết với một người phụ nữ ở Hà Nội. Người này cho biết có đường dây đi sang nước Đức bằng hình thức "đi du lịch".



Theo đó, các lao động từ Việt Nam sẽ sang Thái Lan bằng hình thức du dịch và chờ 5-10 ngày để làm visa tại Thái Lan. Sau khi có visa, lao động sẽ được đưa sang một nước châu Âu, rồi vào Đức làm việc.



Loan đồng ý và chịu trách nhiệm tìm người, thu hồ sơ, hộ chiếu, ảnh, tổng chi phí 15.000 USD, nhưng Loan báo với người muốn đi cái giá là 16.500 USD (gần 400 triệu đồng) để được hưởng lợi 1.500 USD.



Các bên thống nhất khi người lao động trót lọt sang Đức mới thu tiền.



Đầu năm 2019, Loan đã thu hộ chiếu, ảnh, hồ sơ của một người phụ nữ ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) với lời hứa đưa sang Đức làm việc.



Cùng thời điểm này, Phương đã gọi điện cho Loan hỏi cách thức, giá cả để đưa một người phụ nữ (quê tỉnh Tiền Giang) sang Đức làm việc, Loan đồng ý.



Tháng 3-2019, hai người phụ nữ trên được Loan nhận hồ sơ, đưa ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan. Đi cùng 2 lao động này còn có 4 lao động khác.



Từ Thái Lan, những người này lần lượt được đưa sang Pháp. Tuy nhiên, khi đến Pháp thì cơ quan chức năng của nước này từ chối cho nhập cảnh và trục xuất các lao động này về Thái Lan. Sau đó, họ trở về Việt Nam.



Cơ quan điều tra làm rõ, bị cáo Loan và Phương là các "chân rết" của một trong số các đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài mà công an triệt phá sau vụ 39 người Việt tử vong trong container đông lạnh ở hạt Essex, đông bắc London, Vương quốc Anh hồi tháng 10-2019.



Tại tòa, hai bị cáo Loan và Phương cho biết chưa nhận được khoản tiền nào trong vụ án này.



Được biết, trước khi phiên tòa này diễn ra, Loan từng bị tuyên 26 tháng tù treo về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", thời gian thử thách 52 tháng. Bị cáo Phương cũng từng bị xử phạt 2 năm tù về tội danh trên.



Tuy nhiên, trong thời gian thử thách Loan lại tái phạm.



Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Loan 24 tháng tù, tổng hợp với bản án trước buộc bị cáo phải thi hành mức hình phạt chung là 50 tháng tù; còn bị cáo Phương lĩnh 6 tháng tù.



Theo DOÃN HÒA (TTO)