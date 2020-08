Xử lý nghiêm việc đưa tin không đúng về Covid-19

(GLO)- Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xuất hiện tin đồn vô căn cứ về dịch Covid-19. Tất cả những tin đồn này đều không chính xác và có trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm khắc.

Tin đồn thất thiệt

Chiều 7-8, nhiều người dân hoang mang trước tin đồn Gia Lai có ca dương tính với Covid-19 kèm theo là chia sẻ hình ảnh 1 phiếu khám bệnh của anh V.T.S. (27 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ). Bệnh nhân này đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ lúc 14 giờ ngày 6-8 với các triệu chứng sốt, đau họng.

Trước đó, ngày 31-7, anh S. đi xe máy từ quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) về Gia Lai. Sáng 5-8, anh S. bị đau họng, ho, rát cổ, toàn thân nhức mỏi, đau đầu. Đến ngày 6-8, anh S. đến Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ để khám bệnh. Bản thân anh S. có thời gian sống và làm việc tại Đà Nẵng 6 năm nay và trú tại quận Hải Châu hơn 1 tháng qua.

Qua khám sàng lọc và làm test Dengue cho kết quả dương tính, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân S. sốt xuất huyết Dengue/viêm đường hô hấp cấp nghi ngờ Covid-19. Sau đó, anh S. được cách ly điều trị tại Khoa Nội-Nhi-Nhiễm (Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ), đồng thời chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả, mẫu bệnh phẩm của anh S. cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Một trường hợp tại thị xã Ayun Pa, Gia Lai đưa tin không chính xác về dịch Covid 19 khiến người dân hoang mang đã bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 8-8, người dân lại hoang mang về việc 1 gia đình tại phường Tây Sơn (TP. Pleiku) bị cách ly y tế do có người thân dương tính với Covid-19. Cụ thể, ngày 7-8, UBND phường Tây Sơn ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly đối với gia đình ông Đ.Đ.C. (trú tại tổ 4). Theo đó, quyết định cách ly tập trung tại cơ sở y tế đối với ông C; cách ly tại nơi ở đối với vợ ông C và 2 người con. Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày 7-8 để phòng dịch Covid-19.

Đối với trường hợp ông C, ngoài thực hiện cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn được chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông C. âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của ông C. ổn định. Người thân của ông C. cách ly tại nhà cũng không có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Được biết, ngày 24-7, ông C từ Gia Lai đi Đà Nẵng. Chiều 25-7, ông C. được con chở đến Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận nhân tạo. Tối 25-7, ông C. và con lên xe về Gia Lai và sáng 26-7 thì cách ly tại nhà, không đi đâu. Ngày 7-8, ông C. thực hiện khai báo y tế.

Theo thông tin từ Sở Y tế, đến sáng 9-8, Gia Lai không có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Công tác phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh được triển khai khẩn trương, quyết liệt, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Chính vì vậy, người dân an tâm, bình tĩnh, không nên hoang mang trước những tin đồn vô căn cứ.

Xử lý nghiêm cá nhân đưa tin sai sự thật

Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh-cho biết: Thời gian gần đây, một số người có những thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội về dịch Covid-19 tại địa phương cũng như kết quả của việc xét nghiệm và chẩn đoán Covid-19. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang mà còn gây ra nhiều khó khăn cho công tác phòng-chống dịch. Do đó, cần xử lý kiên quyết để ngăn chặn tình trạng đưa các thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Ông Hải khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin chính thống trên các phương tiện truyền thông của Đảng, Nhà nước, không chia sẻ và lan truyền những tin đồn gây hoang mang. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, trong ngày 30-7 và 3-8 vừa qua, Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân đưa tin trên Facebook sai sự thật về dịch Covid-19, mỗi cá nhân bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng. “Đối với những trường hợp đưa tin không đúng sự thật, Sở sẽ tiến hành làm việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”-ông Lê Đức Tuyên-Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh khẳng định.

Người dân đi về từ vùng dịch khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Ngày 7-8 vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cũng đã có Công văn số 60/CV-BCĐ chấn chỉnh việc đưa thông tin liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đưa thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Cá nhân nào có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc... sẽ bị xử lý theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử…

NHƯ NGUYỆN