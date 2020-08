Vợ chồng Phú Lê bị điều tra thêm tội gây rối trật tự công cộng

Sau khi bị bắt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích thì vợ chồng Phú Lê tiếp tục bị Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ thêm tội gây rối trật tự công cộng.





Tối ngày 7-8, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ thêm tội gây rối trật tự công cộng đối với Lê Văn Phú (hay còn gọi Phú Lê, 40 tuổi, quê Yên Bái) và Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê, 35 tuổi, quê Hà Nam).



Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 5-8 Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với một số đơn vị bắt Phú Lê và vợ để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.



Vợ chồng Phú Lê bị tố cáo liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội làm hai người bị thương.



Trước đó, "hot girl xăm trổ" Đào Chile (tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) trình báo gia đình chị bị một nhóm xã hội đen đến tận nhà hành hung, khiến bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ chị Đào) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) bị thương phải nhập viện điều trị.



Theo chị Đào, chị và vợ chồng Phú Lê (ở quận Hoàng Mai) quen biết nhau khi thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017. Sau đó, Thúy Kiều nhiều lần mời Đào Chile về nhà để quảng bá sản phẩm cho mình.



Sau thời gian hợp tác, chị Đào tách ra làm riêng thì bị vợ Phú Lê nói xấu, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.



Bức xúc, ngày 18-7, chị Đào đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân nói ra những suy nghĩ, thắc mắc của mình tại sao lại bị đối xử như vậy. Ngay trong tối 18-7, Thúy Kiều đã huy động đàn em đến tìm gặp chị Đào đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị Đào sẽ được 20 triệu đồng.



Không chấp nhận cuộc hẹn gặp để nói chuyện hòa giải của chị Đào, vợ chồng Phú Lê cử đàn em khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại nhằm đe dọa và truy tìm để hành hung.



Trưa 3-8, một nhóm người lạ mặt đi 1 ôtô, 2 xe máy về cụm 9 (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) tìm vào nhà mẹ đẻ chị Đào vờ mua chó. Khi bà Bé bước ra thì bị các đối tượng dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào người.



Tiếp đó, nhóm người thấy bà Nga bước ra liền hỏi 'có phải mẹ con Đào Chile không?'. Vừa dứt câu "phải, có chuyện gì thế các anh?" thì bà Nga cũng bị vụt tuýp sắt liên tiếp vào người.



Theo chị Đào, sau khi hành hung mẹ và dì, nhóm này nói 'mày về nói với con Đào là đừng lôi tên anh chị tao ra, không chết mẹ chúng mày đấy', rồi bỏ đi.



Bà Nga và bà Bé sau đó được đưa đi cấp cứu.



Phú Lê được biết đến với vẻ bề ngoài khá bặm trợn, đầu trọc lóc, cơ thể phủ kín những hình xăm. Điều gây chú ý hơn là khi xuất hiện trong các clip livestream trên mạng xã hội và YouTube, số trang sức vàng Phú đeo trên người gồm vòng cổ hình đại bàng, nhẫn, lắc tay, đồng hồ, thậm chí dây thắt lưng. Phú Lê còn lọt vào top nổi tiếng trên mạng xã hội như Khá Bảnh, Phúc XO hay Huấn Hoa Hồng.



Phú Lê được biết đến nhiều với bộ phim "Chạm mặt giang hồ" dài gần 50 phút được tung lên kênh YouTube vào tháng 1-2019, phim ca nhạc "Đời là thế thôi", đi biểu diễn ở một số tỉnh thành... Hiện nay trang Facebook cá nhân Phú Lê có tới hơn 400.000 lượt người theo dõi.



Dựa vào sự nổi tiếng này, hai vợ chồng Phú Lê thường xuyên livestream trên mạng xã hội để bán hàng online.



