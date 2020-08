Truy tố nhóm "côn đồ nhí" về hành vi giết người

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất kết quả điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đồng cấp truy tố nhóm 7 đối tượng, gồm: Lê Nguyễn Công Thành (2000), Nguyễn Hữu Thiên Nhật (2001), Đoàn Văn Đức (2001), Trần Công Khuê (2001), Phan Hồng Quân (2002), Trần Ngọc Hữu Tiến (2001, cùng trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Anh Khoa (2002, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Giết người”.



Lê Nguyễn Công Thành (trái), Nguyễn Hữu Thiên Nhật và hung khí gây án.





Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tại TP Đà Nẵng bởi tính chất manh động và hành vi côn đồ của các bị can. Chỉ vì mâu thuẫn từ cái nhìn thiếu thiện cảm, các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ sẵn sàng sử dụng hung khí chém nhau hết sức dã man, không chỉ xâm hại sức khỏe người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.



Kết quả điều tra xác định, khoảng 19 giờ 30 ngày 26-10-2019, Võ Ngọc Quân (1995), Phan Nguyễn Tường Nguyên (2005), Huỳnh Duy Vũ (1999), Trần Quốc Tuấn (2004), Phan Hồng Đạt (2004), Trần Văn Phương (1997), Trần Văn Đông (2005), Nguyễn Hữu Quốc Huy (2003, cùng trú Q. Hải Châu) đến quán nhậu tại số 125- Lương Nhữ Hộc (địa bàn Q. Hải Châu) ăn nhậu. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, có nhóm Lê Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hữu Thiên Nhật, Nguyễn Anh Khoa, Trần Công Khuê, Nguyễn Hữu Thiện Trung (2001), Quang Bảo Quyên (2002, cùng trú Q. Hải Châu) đến nhậu tại đây. Trong lúc ăn nhậu, nhóm của Võ Ngọc Quân có nhìn sang nhóm Lê Nguyễn Công Thành và Nguyễn Hữu Thiên Nhật. Trước đó, Nguyễn Hữu Thiên Nhật có mâu thuẫn với Trần Quốc Tuấn nên Nhật nghĩ rằng đối thủ nhìn đểu mình. Nhật nói với Thành đi mượn hung khí để đánh nhóm của Võ Ngọc Quân.



Nhật lấy ĐTDĐ của Thành gọi cho Trần Ngọc Hữu Tiến hỏi mượn hung khí. Lúc này Tiến đang ở cùng Phan Hồng Quân, nghe chuyện mượn hung khí đánh nhau nên đã đồng ý giúp đỡ. Qua điện thoại, Nhật rủ Tiến và Quân cùng tham gia đánh nhau và cả hai đồng ý. Tiếp đến, Lê Nguyễn Công Thành gọi điện cho Đoàn Văn Đức đi đánh nhau và hỏi mượn xe máy BKS 43F1-403.56 của Nguyễn Anh Khoa chở Nhật đi lấy hung khí. Nhật và Thành đến phòng trọ số 102 trong dãy trọ tại địa chỉ K141/42- Tiểu La (Đà Nẵng) thì gặp Quân điều khiển xe máy BKS 43C1-612.88 về phòng trọ. Tại đây, Quân vào phòng trọ lấy 2 cây dao tự chế đưa cho Thành và Nhật. Sau đó, 4 người sử dụng 2 xe máy tức tốc đến quán nhậu Tri Mo. Trên đường đi, cả nhóm đến quán cà-phê Hoàng Gia trên đường Tiểu La đón Đoàn Văn Đức cùng tham gia.



Sau khi hội đủ quân, Thành chở Nhật và Đức bằng xe máy BKS 43F1-403.56 đến trước quán nhậu cũ rồi Nhật đi vào quán nói đồng bọn tính tiền ra về. Thời điểm này, Nguyễn Hữu Thiện Trung chở Quang Bảo Quyên về trước, còn Trần Công Khuê dắt xe máy BKS 75F9-0775 của Thành ra trước quán nhậu. Nguyễn Anh Khoa đến lấy xe BKS 43F1-403.56 thì được Thành bảo đứng đợi rồi cả Khoa và Khuê cùng đứng trước quán để chờ đồng bọn gây án đánh nhau sẽ chở đi khỏi hiện trường.



Sau khi thấy Quân chở Tiến đến quán nhậu, Thành cầm dao xông vào quán chém trúng đầu Phan Nguyễn Tường Nguyên. Thấy đồng bọn động thủ, Nguyễn Hữu Thiên Nhật cũng cầm dao chém trúng lưng Trần Quốc Tuấn và cẳng tay Phan Nguyễn Tường Nguyên. Đoàn Văn Đức dùng mũ bảo hiểm và tay đánh trúng lưng Trần Quốc Tuấn. Cùng lúc này, Phan Hồng Quân và Trần Ngọc Hữu Tiến nhặt đá ném vào nhóm bị hại khiến Huỳnh Duy Vũ trúng mặt và Nguyễn Hữu Quốc Huy trúng sườn.



Gây án xong, Phan Hồng Quân chở Trần Ngọc Hữu Tiến rời khỏi hiện trường. Thành và Nhật chạy ra khỏi quán, lên xe máy Nguyễn Anh Khoa chở đi trốn. Đoàn Văn Đức lên xe Trần Công Khuê chở đi. Tại hiện trường, bị hại Phan Nguyễn Tường Nguyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 25%. Còn Trần Quốc Tuấn, Huỳnh Duy Vũ và Nguyễn Hữu Quốc Huy chỉ bị thương tích nhẹ.



Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố 3 bị can: Nguyễn Hữu Thiên Nhật, Lê Nguyễn Công Thành và Đoàn Văn Đức. Sau đó vụ án được chuyển cho Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng theo thẩm quyền. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố thêm 4 đồng phạm giúp sức, gồm: Trần Công Khuê, Phan Hồng Quân, Trần Ngọc Hữu Tiến và Nguyễn Anh Khoa.

Theo NGUYÊN THẢO (cadn)