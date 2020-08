Truy tố 4 người làm giả hơn chục nghìn bộ quần áo bảo hộ y tế

Do hám lợi, Trương Thị Bình - phó giám đốc Công ty Đức Anh, Hà Nội, cùng 3 đồng phạm đã làm giả 14.587 bộ trang phục bảo hộ y tế, tương đương với hàng thật trị giá hơn 1 tỉ đồng để đem bán thu lời bất chính.



Bắt khẩn cấp 3 người liên quan vụ làm quần áo bảo hộ y tế giả

Trương Thị Bình (38 tuổi, phó giám đốc Công ty Đức Anh) tại cơ quan công an - Ảnh: LÊ HƯƠNG



Ngày 3-8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (Công ty Đức Anh, số 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) buôn bán, làm giả hàng nghìn bộ trang phục bảo hộ y tế.



Bốn bị can gồm: Trương Thị Bình (38 tuổi, phó giám đốc Công ty Đức Anh), La Văn Thi (38 tuổi, giám đốc kinh doanh Công ty Đức Anh), Nguyễn Đức Việt Anh (33 tuổi, nhân viên kinh doanh Công ty Đức Anh), Hoàng Văn Tới (31 tuổi, nhân viên khoa khám bệnh của một bệnh viện lớn tại Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".



Theo cáo trạng, ngày 8-4-2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư, thiết bị y tế đối với Công ty Đức Anh.



Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện các nhân viên công ty này đang đóng gói hàng nghìn bộ trang phục phòng dịch có dấu hiệu làm giả bộ trang phục phòng dịch của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Quang Trung (Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).



Cáo trạng xác định, do hám lợi, từ tháng 1-2020 đến ngày 8-4-2020, Trương Thị Bình cùng đồng phạm là Hoàng Văn Tới, La Văn Thi và Nguyễn Đức Việt Anh đã có hành vi mua các bộ trang phục bảo hộ rời, in tem nhãn mác giả các nhãn hiệu của Công ty Phúc Hà và Công ty Quang Trung.



Sau đó, Bình chỉ đạo nhân viên đóng gói, dán tem thành bộ trang phục bảo hộ hoàn chỉnh, đem bán thu lời bất chính.



Tổng số hàng hóa Bình làm giả là 14.587 bộ trang phục phòng dịch, tương đương với hàng thật trị giá hơn 1 tỉ đồng.



Trong đó, hàng giả nhãn mác Công ty Phúc Hà là 4.285 bộ (tương đương hàng thật trị giá gần 720 triệu đồng), hàng giả nhãn mác Công ty Quang Trung là 10.302 bộ (tương đương hàng thật trị giá 365 triệu đồng).



Trong số 4.285 bộ trang phục phòng dịch giả nhãn hiệu của Công ty Phúc Hà, Bình cùng đồng phạm đã bán 2.970 bộ cho 7 cá nhân, tổ chức; còn lại 1.315 bộ chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.



Viện Kiểm sát xác định trong vụ án này, bị can Trương Thị Bình là chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.



La Văn Thi và Nguyễn Đức Việt Anh là đồng phạm giúp sức, tham gia bàn bạc cùng Trương Thị Bình sản xuất, buôn bán hàng giả, giúp Bình đặt in tem nhãn giả của Công ty Phúc Hà, trực tiếp tham gia làm giả bộ trang phục bảo hộ y tế.



Trong số 4.285 bộ trang phục phòng dịch giả, Hoàng Văn Tới là người bán 4.000 bộ (tương đương giá trị hàng thật là 672 triệu đồng) cho Trương Thị Bình để Bình bán lại kiếm lời.

Theo DANH TRỌNG (TTO)