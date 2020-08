Tóm gọn 6 tên cướp tiền người đi chợ

(GLO)- Sáng 7-8, Công an huyện Krông Pa cho biết, đối tượng Ksor Tra (SN 2002, trú tại buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa) đã ra đầu thú để khai nhận về hành vi cướp tài sản. Được biết, Tra là một trong 6 đối tượng đã thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Đối tượng Tra đã ra đầu thú. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng 3-8, Tra cùng: Rơ Ô Tin (SN 2000), Rơ Com Bă (SN 1999), A Lê Pháo (SN 2001), Kpă Thành (SN 2003) cùng trú buôn Tân Tuk, xã Ia Mlah và Rơ Com Hồng (SN 2003) trú tại buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah đã mang sẵn dao, ná cao su ra đường liên xã với mục đích chặn người đi đường cướp tài sản để lấy tiền ăn nhậu. Lúc này, chị H. (SN 1983, trú tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe máy theo hướng từ xã Đất Bằng đi chợ Phú Túc lấy hàng hóa về bán, khi ngang qua khu vực buôn Chính Hòa thì bị cướp 2 triệu đồng. Nhận được tin báo của chị H., Công an huyện Krông Pa đã khẩn trương triển khai lực lượng bắt giữ 5 đối tượng trong nhóm. Riêng Tra đến tối 6-8 thì ra đầu thú.