Thanh Hóa: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 10 tỉ đồng

Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, đường dây đánh bác đổi thưởng qua mạng đã tổ chức cho các "con bạc" sát phạt nhau với số tiền hơn 10 tỉ đồng.



Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất xưa nay: 64.000 tỉ

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 40 tỉ đồng



Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng trên mạng Internet, với số tiền trên 10 tỉ đồng.





Các đối tượng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: CATH



Công an huyện Như Xuân cũng đã tiến hành khám xét các đại lý và bắt giữ 5 đối tượng là chủ các đại lý của đường dây đánh bạc.



Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Văn Huy Trường (21 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (28 tuổi, cùng trú tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn); Lê Văn Tùng (26 tuổi, trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương); Ngô Sỹ Tuấn (27 tuổi, trú tại phường Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa) và Phạm Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương).



Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Như Xuân thu giữ 35 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 máy tính xách tay, 5 bộ máy tính cây, 34 điện thoại di động, hơn 500 triệu động tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan.



Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Như Xuân xảy ra tình trạng đánh bạc qua Internet, gây nhức nhối. Cá biệt, các đối tượng đã sử dụng các thiết bị điện tử, truy cập Internet để đánh bạc và thanh toán thông qua các đại lý đổi thưởng.



Để đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc này, Công an huyện Như Xuân đã tập trung lực lượng, phương tiện kĩ thuật, phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, điều tra các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.



Qua đó, cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game đổi thưởng thông qua các ứng dụng: Giauto.Club, Zindo. Club, Kim.Club...



Các đối tượng trong đường dây này móc nối với nhau để lập tài khoản game, sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng.



Quá trình chơi, các đối tượng có thể đổi thưởng để có tiền mặt thông qua các đại lý bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc qua thẻ cào.



Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 7.2020 đến khi bị bắt, các đối tượng nói trên đã cùng các đối tượng khác trên địa bàn huyện Như Xuân đứng ra tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đánh bạc trên mạng với tổng số tiền lên đến trên 10 tỉ đồng.



Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng.

https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-voi-so-tien-hon-10-ti-dong-826549.ldo



Theo QUÁCH DU (LĐO)