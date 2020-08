Tên trộm "nhọ" nhất năm: Vừa trộm được máy tính, ra cửa thì gặp công an

Đối tượng vừa trộm chiếc máy tính của một hộ dân, khi ra ngoài đường nổ máy xe để tẩu thoát, thì gặp ngay lực lượng công an.





Ngày 8.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Hải (31 tuổi, trú tại xã Định Thành, huyện Yên Định) về hành vi "trộm cắp tài sản".





Đối tượng N.V.T tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH



Trước đó, lợi dụng đêm khuya, chủ nhà đang ngủ say, Phạm Văn Hải đã đột nhập vào trong lán trông coi công trình của gia đình anh N.V.T (tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa), lấy trộm 1 máy tính laptop Acer trị giá 25 triệu đồng.



Khi Hải ra nổ xe máy để tẩu thoát, thì bị anh N.V.T phát hiện, hô hoán. Cùng lúc này, tổ công tác của Công an huyện Thiệu Hóa và Công an xã Thiệu Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra ở gần đó, đã nhanh chóng phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ Hải.



Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo QUÁCH DU (LĐO)