Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 7 đối tượng lãnh án

(GLO)- Ngày 27-8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Quốc Bảo (SN 1991), Lê Văn Quốc (SN 1989), Phan Công Vũ (SN 1980, cùng trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) mỗi bị cáo 30 tháng tù; Lê Anh Tuấn (SN 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Hữu Hảo (SN 1992), Nguyễn Trần Châu Tuấn (SN 1994, cùng trú tại TP. Kon Tum) mỗi bị cáo 24 tháng tù; A An Tiêm (SN 1997, trú tại huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".





Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 18 giờ ngày 27-1-2020, Công an huyện Ia Grai nhận được tin báo trên địa bàn xã Ia O có 2 nhóm đối tượng đi xe ô tô sử dụng hung khí thách thức đánh nhau. Khi lực lượng Công an đến hiện trường, 2 nhóm thanh niên đã bỏ chạy, để lại xe ô tô BKS 51C-254.96. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ô tô có 1 khẩu súng ngắn dạng côn quay, 2 băng đạn và 3 con dao.



Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ 7 đối tượng trên. Thời điểm bị bắt, nhóm này đang làm nhân viên trông coi xưởng gỗ của một công ty có trụ sở tại tỉnh Kon Tum. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 khẩu súng quân dụng trong đó 1 khẩu AK, 1 khẩu AR15.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai số súng, đạn trên mua của một thợ săn người Campuchia ở khu vực biên giới và nhặt được trong rừng. Trong số các tang vật, Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng kết luận có 2 khẩu súng và 18 viên đạn là vũ khí quân dụng còn sử dụng được.

