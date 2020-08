Phú Thiện: Hỗn chiến trong đêm, 1 người tử vong

(GLO)- Chiều 10-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hà (SN 1999), Dương Quang Trung (SN 1999), Dương Quang Đạo (SN 1999) cùng trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện; Trần Hữu Ba (SN 1999, trú tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện), Phạm Sĩ Vũ (SN 1998, trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện), Nguyễn Đức Lương (SN 1999, trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện), Siu Dũng (SN 2001, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) để điều tra về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Phú Thiện.





7 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc



Bước đầu xác định, tối 7-8, các đối tượng Văn Đức Siu Hùng (SN 1998), Ksor Hoang (SN 1996), Ksor Thức (SN 1994) cùng trú tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện và Rmah Khoan (SN 1995, trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đã xảy ra mâu thuẫn trong quá trình đi ăn khuya với Phạm Cao Kiên (SN 2002, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện), Dũng, Ba ở khu vực tổ 3, thị trấn Phú Thiện. Nhóm của Hùng đuổi đánh nhóm của Kiên khiến Kiên bỏ chạy. Kiên về nhà lấy 1 con dao quay lại tìm đánh nhóm của Hùng thì bị nhóm đối thủ dùng dao chém vào mặt phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện.



Biết Kiên bị nhóm của Hùng chém, Nguyễn Văn Tiến (tên thường gọi Tò Đen, SN 1994, trú tại thị trấn Phú Thiện) đã cùng 7 đối tượng Hà, Trung, Đạo, Ba, Vũ, Lương, Dũng mang theo hung khí để đi tìm đối thủ trả thù cho Kiên. Trong nhóm này có một số đối tượng từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



Tiến điều khiển xe ô tô tải BKS 81M-1467 chở theo đồng bọn đi tìm Hùng dọc theo quốc lộ 25. Khoảng 2 giờ 15 phút ngày 8-8, nhóm của Tiến gặp Hùng, Khoan, Thức, Hoang đang ngồi trên 2 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter tại khu vực tổ 9, thị trấn Phú Thiện. Tiến liền điều khiển xe ô tô tải tông vào đuôi xe máy nhóm của Hùng. Sau đó các đối tượng từ trên xe tải cầm theo dao, mã tấu, tuýp sắt, gậy gỗ… nhảy xuống đuổi đánh Hùng, đồng thời chém Hoang bị thương ở 2 tay và mặt khiến Hoang gục tại chỗ.



Riêng Hùng bị các đối tượng đưa lên xe ô tô tải chở đến khu vực cống Chư Phông thuộc tổ 3, thị trấn Phú Thiện thì bỏ xuống trong tình trạng bất tỉnh. Gây án xong, nhóm của Tiến trở về nhà, Thức và Khoan chạy thoát, Đạo và Trung đưa Hùng đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Đến khoảng 4 giờ 40 phút ngày 8-8 thì Hùng tử vong tại đây với tình trạng bị đa chấn thương.



Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã triển khai lực lượng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến sáng 10-8, lực lượng Công an đã vận động 7 đối tượng Hà, Trung, Đạo, Ba, Vũ, Lương, Dũng ra đầu thú, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.

