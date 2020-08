Nữ quái giả danh cán bộ công an để lừa chạy án

Thường xuyên mặc trang phục Cảnh sát nhân dân và tự giới thiệu mình là cán bộ Tổng cục 8 – Bộ Công an, người phụ nữ "nổ" rằng mình có thể chạy án hòng chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Hoa (SN 1984; trú tại P310 CT4A Xa La, Hà Đông) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, mặc dù không phải là cán bộ Công an nhưng Hoa thường xuyên đăng tải lên Facebook, Zalo hình ảnh mặc trang phục Cảnh sát nhân dân và giới thiệu mình là Trần Mai Linh, cán bộ Tổng cục 8 – Bộ Công an.



Hoa "nổ" với mọi người rằng mình quen biết nhiều lãnh đạo có khả năng chạy án. Hoa hứa sẽ giúp vợ anh Trần Văn T (trú tại Thanh Hóa) được hưởng án treo nếu đưa cho đối tượng 150 triệu đồng.



Tin tưởng nữ cán bộ "rởm" này, tháng 9/2019, anh T đã chuyển cho Hoa số tiền 140 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đã chi tiêu cá nhân không trả lại tiền cho anh T và vợ anh T vẫn phải chấp hành án tại trại giam.





Đối tượng Hoa



Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Thanh Hoa. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.



Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.





