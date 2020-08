Lãnh án vì chiếm đoạt, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ

(GLO)- Sáng 19-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về các tội chiếm đoạt, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Kông Chro: Bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 7 bị cáo gồm: Võ Đình Long (SN 1963, trú tại thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 8 năm 6 tháng tù về tội “Chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ”; Võ Xuân Thế (SN 1991, trú tại thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 7 năm tù 6 tháng tù và Võ Công Trí (SN 1990, trú tại thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 7 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”; Lê Thị Kim Loan (SN 1968, trú tại thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) 12 tháng tù về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ”; Bùi Ngọc Qúy (SN 1984, trú tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Trần Trọng Phúc (SN 1963, trú tại phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng 20 tháng tù về tội “Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ”; Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, trú tại phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô Hok



Theo hồ sơ vụ án, ngày 29-10-2019, ông Phạm Văn Mùi (trú tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) ký hợp đồng với Nguyễn Văn Dũng để đập đục đá núi tại xưởng gạch Đắc Minh Hạnh (phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn). Sau đó, Dũng thuê Trần Trọng Phúc nhận khoán theo lỗ khoan với giá 250.000 đồng/lỗ. Vì trời mưa không dùng được bột nở để tách đá nên Phúc gợi ý với Dũng sử dụng vật liệu nổ đánh đá. Tiếp đó, Phúc rủ thêm Quý cùng làm.



Do quen biết với Võ Đình Long làm tại mỏ đá granit khu vực 1 (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) thuộc Công ty TNHH sản xuất đá Granit Hồng (160 Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP. Pleiku) nên Quý điện thoại mua 350 kíp nổ với giá 18.000 đồng/kíp. Sau đó, Long nhờ Võ Xuân Thế mang 350 kíp nổ về tỉnh Bình Định.



Tháng 1-2020, Phúc tiếp tục nhờ Quý mua thêm 150 kíp nổ từ Long để phá cho xong khối đá còn lại. Vì lấy tiền của Quý trước nên ngày 7-1-2020, Long đưa chìa khóa kho đựng kíp nổ tại mỏ đá granit khu vực 1 cho Lê Thị Kim Loan lấy 700-800 kíp nổ để ra ngoài, khi nào có người về Bình Định thì gửi. Sau đó, Loan lấy 962 kíp nổ đựng vào bì ni lông bỏ dưới gầm giường của mình tại lán trại.



Đến 15 giờ ngày 9-1-2020, Long tiếp tục đưa chìa khóa cho Võ Xuân Thế lấy 41,5 kg thuốc nổ và 5 cuộn dây bỏ chung vào một bao tải cách kho khoảng 2 m rồi lên mỏ đá làm việc. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lợi dụng Võ Xuân Thế và Võ Công Trí (anh trai của Thế) xin nghỉ về Bình Định ăn Tết, Long và Loan lấy 962 kíp nổ và 41,5 kg thuốc nổ cùng 5 cuộn dây đã giấu sẵn nhờ Thế và Trí chở về Bình Định đưa cho Quý.



Vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 10-1-2020, khi Thế và Trí đang vận chuyển 962 kíp nổ, 41,5 kg thuốc nổ và 5 cuộn dây nổ, 8 mũi khoan cùng 40,06 m dây điện bằng xe mô tô BKS 77F1-074.70 thì bị tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Kông Chro bắt quả tang.

R’Ô HOK