Khởi tố vụ án, tạm giữ 'tú bà' môi giới cho nam HLV thể hình bán dâm

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự “tú bà” trong vụ HLV thể hình bán dâm cho cô gái 22 tuổi để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.



"Tú bà" Nguyễn Phương Thảo





Chiều 12.8, một lãnh đạo Công an Q.Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, trú P.Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, Thảo chưa có tiền án, tiền sự, là con thứ 2 trong một gia đình khá giả. Năm 2019, Thảo được gia đình cho đi du học tại Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thảo tạm dừng học và trở về Việt Nam.



Trong một lần đi du lịch, Thảo quen với một đối tượng môi giới mại dâm và được người này nhờ hỗ trợ tìm "hàng".



Sau khi nhận lời đối tác "kiếm hàng" cho N.Q.T (22 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội), ngày 3.8, Thảo gửi ảnh bán khỏa thân của D.T.H (30 tuổi, trú H.Quế Võ, Bắc Ninh) cho T. "thẩm định".



T. đồng ý mua dâm với giá 18 triệu đồng. Ngày 4.8, Thảo nhắn địa chỉ, số phòng của một khách sạn trên địa bàn Q.Long Biên cho T. đến.



Khoảng 15 giờ 30 ngày 4.8, khi T. và H. đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Sự việc vỡ lở, Thảo đến cơ quan chức năng đầu thú.



Tại cơ quan điều tra, H. khai bản thân là huấn luyện viên (HLV) thể hình cho một số trung tâm thể thao nổi tiếng ở Hà Nội. Do đặc thù công việc, H. tiếp xúc nhiều với các quý cô nhiều tiền và được giới thiệu cho các đầu mối bán dâm. Muốn kiếm thêm thu nhập, H. đã nhận lời Thảo đi bán dâm cho T.



H. cho biết, trước khi “phục vụ” các quý cô, H. thường sử dụng 2 viên thuốc hỗ trợ kích dục có công hiệu tương tự Viagra để tăng kích thích.



Còn Thảo khai nhận do muốn tự lập, trải nghiệm cuộc đời mới nhận lời môi giới mại dâm. Theo Thảo, trong phi vụ môi giới cho H. và T. mua bán dâm, Thảo hưởng 6 triệu đồng, trả cho nam HLV 3 triệu đồng và số còn lại đối tượng nhờ Thảo môi giới “cắt phế”.

