Khởi tố ông Đinh La Thăng và cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Các bị can bị khởi tố vì tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Bị cáo Đinh La Thăng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Ngày 14/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, khám xét và bắt tạm giam đối với 4 bị can Đinh La Thăng (từng là Bộ trưởng Giao thông vận tải); Nguyễn Hồng Trường (từng là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải); Nguyễn Chí Thành (quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải); Lê Trung Cường (chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải).



4 bị can trên bị khởi tố vì tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Trước đó, ông Nguyễn Hồng Trường đã bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017) vì có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng và Ban Bí thư đã kỷ luật về Đảng.



Ông Nguyễn Hồng Trường được xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ này.



Ông Nguyễn Hồng Trường cũng chịu trách nhiệm cá nhân về việc ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải; đề nghị phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa..., không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp.

Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)