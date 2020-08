Khách tá hỏa khi biết nhân viên ngân hàng ghi tiền mình vay cao hơn thực tế cả tỉ

Phú tự ghi nâng số tiền cần vay của người dân. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Phú chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỉ đến 2,6 tỉ đồng…



Phú (áo sẫm) nghe đọc lệnh khởi tố chiều 27-8 - Ảnh: QUANG VĂN



Công an Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Dương Minh Phú, nhân viên tín dụng Ngân hàng BIDV Quảng Bình, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 15 tỉ đồng.



Chiều 27-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Minh Phú (32 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình), để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Cùng với lệnh khởi tố, Phú còn bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.



Theo điều tra ban đầu, Phú là nhân viên Ngân hàng BIDV làm việc tại phòng giao dịch huyện Bố Trạch. Lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp người dân vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác.



Phú tự ghi nâng số tiền cần vay của người dân. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Phú chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỉ đến 2,6 tỉ đồng…



Bước đầu, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã điều tra được Phú lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỉ đồng.



Những hộ dân bị lừa sau khi nhận thông báo nợ của ngân hàng mới biết số tiền thực tế mình nợ lớn hơn nhiều số tiền mình thực vay.



Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

