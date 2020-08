Ia Grai: Chủ quán karaoke cung cấp ma túy cho con nghiện

(GLO)- Công an huyện Ia Grai đang tạm giữ 2 đối tượng: Nguyễn Thị Lơi (57 tuổi) và Bùi Đức Anh (20 tuổi, cùng trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 23-8, Công an huyện Ia Grai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) kiểm tra quán karaoke Hoàng Sơn (tổ 2, thị trấn Ia Kha) và phát hiện 13 người sử dụng trái phép chất ma túy trong 2 phòng hát; thu giữ 3 gói chất bột màu trắng.

Tại cơ quan Công an, những người này khai nhận chất bột màu trắng là ma túy dạng khay do Nguyễn Thị Lơi-chủ quán karaoke Hoàng Sơn cùng con gái là Vũ Thị Phương Thanh (29 tuổi) liên hệ với Bùi Đức Anh và Bùi Thanh Mạnh (25 tuổi, trú tại thị trấn Ia Kha) cung cấp cho họ sử dụng.

Quán karaoke Hoàng Sơn. Ảnh: Nguyễn Tú

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Ia Grai đang vận động đối tượng Bùi Thanh Mạnh ra trình diện. Riêng Vũ Thị Phương Thanh được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Công an huyện Ia Grai cũng đưa 4 người đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh.

NGUYỄN TÚ