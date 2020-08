Ia Grai: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Từ Công Thịnh (SN 1994, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.





Đối tượng Thịnh cùng số ma túy tang vật. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 27-8, tại khu vực đồi thông xã Ia Dêr, Công an huyện Ia Grai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm Ma túy (Công an tỉnh) đã bắt quả tang Thịnh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người Thịnh, lực lượng Công an thu giữ 3 gói ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá).



Tại cơ quan Công an, Thịnh khai nhận đã mua số ma túy đá trên của 1 đối tượng chưa xác định danh tính về để sử dụng. Khám xét nơi ở của Thịnh, lực lượng Công an phát hiện nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để sử dụng chất ma túy.

VĂN NGỌC