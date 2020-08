"Hot girl" trong đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng là ai?

Trong tháng 6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện trong nhà có 4 người quốc tịch Trung Quốc có tên Chen Xian Fa; Wang Wen Di (SN 1993); Chen Shuang Gui (SN 1994) và Wang Jiang Bo (SN 1989) không có hộ chiếu, thị thực.



Từ đây, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Chen Xian Fa khai với công an rằng, mục đích nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng để làm công việc chạy quảng cáo bán hàng trên Wechat.