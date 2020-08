Hai cán bộ công an "dỏm" bị bắt giữ khi đến nhà dân đọc lệnh bắt người

Sơn và Thái mặc quân phục CAND, đi xe ô tô biển số xanh đến nhà bà T. gõ cửa, đọc lệnh bắt, lệnh khám xét rồi dọa, yêu cầu đưa số tiền từ 100-200 triệu đồng. Người dân nghi ngờ nên báo cho công an phường đưa cả hai đối tượng này về trụ sở.





Ngày 30-8, Công an quận 11, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Trần Hữu Sơn (SN 1979, ngụ quận 7) và Trần Hồng Thái (SN 1983, ngụ tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.





Hai đối tượng tại cơ quan công an



Theo điều tra sơ bộ, tối ngày 28-8, Sơn và Thái mặc quân phục CAND, đi xe ô tô biển số xanh mang BKS: 80B-2547 đến nhà bà T. ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, TPHCM. Sơn mặc quân phục CAND mang quân hàm thiếu tá, còn Thái mặc quân phục mang quân hàm thiếu uý và cả hai mang theo súng ngắn.



Khi tới nhà bà T., cả hai giới thiệu là cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Tiếp đó, cả hai đọc lệnh bắt bà T. và lệnh khám xét. Nhiều người dân địa phương chú ý nên theo dõi vụ việc.



Một số người nghi ngờ cả hai là cán bộ công an giả nên đã âm thầm báo cho Công an phường 7, quận 11. Công an phường có mặt, đưa cả hai về trụ sở để làm việc.





Một số tang vật thu giữ



Qua làm việc, Sơn và Thái khai là cán bộ công an giả. Quân phục CAND, biển số xe, súng đều được cả hai mua trên mạng. Chiếc xe thì được cả hai thuê gắn biển số xanh vào để thực hiện vụ việc.



Khoảng 19 giờ cùng ngày, Sơn gọi cho Thái chở đi công việc. Sơn điều khiển xe ô tô biển số xanh tới chở Thái tại quán cà phê ở quận Gò Vấp. Sau đó, Sơn đưa quân phục CAND giả cho Thái mặc.



Tiếp đó, cả hai đi tới nhà bà T. gọi mở cửa rồi đọc lệnh bắt, lệnh khám xét nhà để dọa bà T. nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền từ 100-200 triệu đồng. Tuy nhiên, người dân nghi vấn nên báo công an phường.



Công an tình nghi cả hai thực hiện nhiều vụ giả danh cán bộ CAND để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)