Hà Nội: Đối tượng bị truy nã về tội giết người ra đầu thú

Chiều 12.8, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.



Đối tượng Phạm Gia Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội





Theo cảnh sát, ngày 10.8, đối tượng Phạm Gia Huy (sinh năm 2002; HKTT: Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa) đã đến cơ quan Công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Đây là đối tượng bị truy nã về tội giết người theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội.



Tài liệu điều tra cho biết, rạng sáng 14.6.2019, nhóm của Phạm Gia Huy đã ẩu đả với một nhóm thanh niên khác tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Hậu quả là anh H.Đ.H (sinh năm 2001) và N.M.C (sinh năm 1996; cùng trú tại quận Hoàng Mai) bị nhóm của Huy chém gây thương tích nặng phải đi cấp cứu.





Quyết định truy nã của cơ quan công an với đối tượng Phạm Gia Huy. Ảnh: Công an Hà Nội





Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, ngày 30.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết khởi tố bị can đối với Phạm Gia Huy và các đối tượng có liên quan về tội Giết người. Tuy nhiên Phạm Gia Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an Thành phố ra quyết định truy nã.



Ngày 10.8, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động đối tượng Phạm Gia Huy ra đầu thú.

Theo Phạm Đông (LĐO)