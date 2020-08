Gia Lai: Thêm một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid 19 bị xử phạt

(GLO)- Ngày 3-8-2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tiếp tục ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp là bà V.T.B.V. (SN 1966, trú Thị xã Ayun Pa, Gia Lai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.





Nội dung bà V. đã đăng tải trên trang facebook cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 12 phút ngày 30-7, Phòng An ninh CTNB, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện tài khoản Facebook V.B đăng tải dòng trạng thái có nội dung: "VTV 1 lúc 17 giờ ngày 30-7 vừa đưa tin, Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19". Qua xác minh, cơ quan Công an xác định tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật trên là của bà V.T.B.V (SN 1966, trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai). Ngày 3-8-2020, Phòng An ninh CTNB đã phối hợp với Thanh tra Sở TT và TT tiến hành mời làm việc đối với và V. để làm rõ hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.



Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà V. thừa nhận: Chiều 30-7, trong lúc xem bản tin 17 giờ của VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, có đoạn tin vắn “Kon Tum đã có 39 ca dương tính với bạch hầu”; tuy nhiên, bà V. nghe nhầm thành “Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19” nên lập tức đăng tải thông tin trên lên tài khoản facebook cá nhân để cảnh báo với mọi người. Sau đó, do được nhiều bạn bè vào bình luận, nhắc nhở, bà V. biết thông tin mình đăng là nhầm lẫn nên đã gỡ bỏ.

Thanh tra Sở TT và TT tỉnh và Phòng An ninh CTNB (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành làm việc với bà V. Ảnh: Thúy Vũ



Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt bà V.T.B.V mức tiền phạt là 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.



Đây là trường hợp thứ hai trên địa bàn tỉnh bị các cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội trong vòng một tuần qua. Trước đó, ngày 30-7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt bà P.T.M.V (SN 1983, trú đường Trường Chinh, TP. Pleiku) mức tiền phạt là 5 triệu đồng về hành vi tương tự.

NGUYỄN THÚY VŨ