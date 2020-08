Đối tượng trốn cách ly ở Quảng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước khi bỏ trốn khỏi khu cách ly, nam thanh niên quê TP Đà Nẵng từng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở tỉnh Quảng Nam.





Ngày 6-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đối tượng Phan Quang Hùng (SN 1989; ngụ đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bị Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Phan Quang Hùng đã bị khởi tố bị can



Theo hồ sơ, Hùng có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại xã Tiên Hà (huyện Tiên Phước) vào đêm 27-7. Khuya 30-7, khi đang bị công an truy bắt, Hùng điều khiển ôtô tự gây tai nạn tại khu vực trạm kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).



Đối tượng này sau đó được Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam điều trị. Sau khi biết Hùng đến từ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đưa vào Khoa Y học nhiệt đới (khu cách ly điều trị các bệnh truyền nhiễm) tiếp tục theo dõi.



Tuy nhiên, đến chiều 3-8, Hùng bỏ trốn khỏi bệnh viện sau đó về Đà Nẵng và được gia đình vận động ra trình diện. Được biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của Hùng cho thấy âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện vụ việc tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

