Đà Nẵng: Xử lý chủ facebook tung tin một bệnh viện để sản phụ sinh con trên vỉa hè

Làm việc với công an, chủ facebook "Đinh Đức Tiến" thừa nhận thông tin Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng từ chối bệnh nhân, để sản phụ phải sinh con trên vỉa hè là sai sự thật.





Tối 22-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm việc với chủ tài khoản facebook "Đinh Đức Tiến" về việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một sản phụ sinh con trước cổng Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.



Theo đó, ngày 21-8, facebook "Đinh Đức Tiến" đã chia sẻ thông tin trên với những nội dung sai lệch, cho rằng vì lý do dịch bệnh nên bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân, để một phụ nữ phải sinh con ngay trước vỉa hè.



Chủ facebook "Đinh Đức Tiến" nhận sai khi chia sẻ thông tin thất thiệt



Dù sau đó, chủ tài khoản lập tức xóa bài nhưng một số cá nhân, và các trang fanpage đã chia sẻ, thu hút nhiều bình luận tiêu cực, xúc phạm đến danh dự, uy tín của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố.



Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản Facebook "Đinh Đức Tiến" theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ (mức phạt từ 10 – 15 triệu đồng).



Liên quan đến vụ việc, ngày 22-8, Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng đã có báo cáo cụ thể về trường hợp sản phụ sinh ngay trước cổng bệnh viện vào ngày 21-8.



Cụ thể, từ ngày 31-7 đến nay, Bệnh viện Phụ nữ được Sở Y tế Đà Nẵng sử dụng để tiếp nhận, quản lý và điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển qua.



Sản phụ được y-bác sĩ hỗ trợ sinh thường thành công ngay trước cửa BV Phụ nữ Đà Nẵng



Do vậy, Bệnh viện Phụ nữ ngưng tiếp nhận bệnh nhân khám ngoại trú, để tham gia phòng, chống dịch, "chia lửa" cùng Bệnh viện Đà Nẵng.



Vào lúc 5 giờ ngày 21-8, sản phụ L.T.M.C (SN 1979, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được người nhà chở bằng xe máy đến Bệnh viện Phụ nữ. Khi vừa được chở tới cổng Bệnh viện Phụ nữ thì sản phụ này trở dạ và sinh con ngay trước cổng Bệnh viện.



Lập tức, Bệnh viện Phụ nữ phải đặc cách huy động ê kip bác sĩ đang trực trong điều kiện cách ly, mặc áo bảo hộ an toàn và ra ngoài hỗ trợ sản phụ chuyển dạ sinh thường, cắt rốn, bong nhau, bảo vệ mẹ và cháu bé.



Lãnh đạo Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng cho biết, bé trai sau khi sinh nặng 3,4 kg, khóc to, hồng hào, nhau bong đầy đủ, mẹ ổn định. Cả mẹ và bé sau đó được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Theo Q. Luật (NLĐO)