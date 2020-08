Công an TP. Pleiku kiên quyết xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vẫn triển khai các biện pháp vừa đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh nhưng vẫn quyết liệt trong xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Nhiều trường hợp vi phạm

Theo ghi nhận của P.V, trong những ngày qua, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) phối hợp cùng Công an các xã, phường thành lập một số chốt kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng Công an tập trung xử lý ở các tuyến đường như: Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Tối 23-8, trên đường Nguyễn Tất Thành, hàng loạt trường hợp lái xe tỏ ra bất ngờ trước việc lực lượng Công an tiến hành kiểm tra. Người vi phạm đưa ra vô vàn lý do để năn nỉ, mong sự “cảm thông” từ lực lượng Công an; có trường hợp gọi điện cho ai đó để nhờ can thiệp nhưng không có kết quả.

Anh H.N. (SN 1987, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) điều khiển xe mô tô BKS 81R1-0951 bị dừng xe kiểm tra, xác định nồng độ cồn ở mức 0,434 mg/lít khí thở. Sau một hồi năn nỉ không có kết quả, anh N. buộc phải ký vào biên bản vi phạm. Biết mình sẽ bị phạt ở mức cao nhất, anh N. than thở: “Mình biết uống rượu vào lái xe là rất nguy hiểm, nhưng không có ai chở về nên phải tự lái. Giờ bị phạt nhiều thế này có lẽ mình bỏ xe chứ không có tiền nộp phạt”.

Một trường hợp khác là anh N.H.N. (trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) có nồng độ cồn cao gần gấp 3 lần mức tối đa 1,130 mg/lít khí thở. Anh này trình bày: “Hôm nay là sinh nhật của tôi nên mọi người tập trung mời nhiều, không từ chối được. Giờ bị phạt kịch khung và bị tước bằng lái xe thì không biết lấy gì mà nộp phạt”.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn tài xế . Ảnh: Văn Ngọc

Một số trường hợp còn có biểu hiện né tránh, không chấp hành hiệu lệnh của Công an. Anh N.K.T. (SN 1996, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81B2-555.65 khi bị dừng xe kiểm tra đã lảng tránh bằng cách liên tục nghe điện thoại. Mặc dù tổ công tác đã yêu cầu dừng nghe điện thoại để đo nồng độ cồn nhưng anh này vẫn cố tình đi ra xa khu vực chốt kiểm tra với lý do đang bận nghe điện thoại của người nhà. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt xử lý, tổ công tác đã yêu cầu anh T. hợp tác. Kết quả, anh T. đã vi phạm khi có nồng độ cồn ở mức 0,258 mg/lít khí thở.

Kiên quyết xử lý

Theo quan sát của P.V, nhiều trường hợp lợi dụng các điểm giao nhau không có dải phân cách cố định để quay đầu xe tìm cách né tránh. Có tài xế sẵn sàng lùi xe hoặc quay đầu trên làn đường 1 chiều để né chốt. Để đối phó với các trường hợp này, Công an TP. Pleiku đã cử lực lượng chốt chặn ở các điểm giao nhau và sẵn sàng ngăn chặn người điều khiển phương tiện không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho hay: Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Công an vẫn đảm bảo an toàn về phòng dịch Covid-19. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ đều được trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn. Khi kiểm tra nồng độ cồn, mỗi người dân sẽ được sử dụng 1 ống thổi. Người dân sẽ được giám sát quá trình mở, lắp ráp ống thổi.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an TP. Pleiku đã xử phạt 102 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thống kê của Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku), từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã xử phạt 102 trường hợp với số tiền hơn 396 triệu đồng, tước có thời hạn 102 giấy phép lái xe. “Thời gian gần đây, trong quá trình cả nước chung tay phòng-chống dịch Covid-19, nhiều người dân có tư tưởng chủ quan rằng lực lượng chức năng sẽ hạn chế kiểm tra nên tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn có dấu hiệu gia tăng. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra để xử lý quyết liệt tình trạng này nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia, vừa phải đảm bảo an toàn về phòng-chống dịch cho người dân”-Trung tá Sơn cho biết.

LÊ VĂN NGỌC