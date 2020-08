Chuyện trinh sát "nếm mật nằm gai" phá án

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá nhiều vụ án quy mô lớn và khá đặc biệt. Để phá án thành công, các trinh sát đã trải qua những tháng ngày ròng rã “nếm mật nằm gai” trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Truy bắt đối tượng giữa rừng sâu

Việc bắt gọn 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo “Hà Mòn” ở huyện Mang Yang là một trong những chiến công mà lực lượng an ninh đã phải theo dõi, lên kế hoạch hơn 8 năm đằng đẵng trước khi “cất mẻ lưới” cuối cùng.

Năm 2012, khi lực lượng Công an tiến hành truy quét các đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn”, 3 đối tượng gồm: Kưnh (SN 1988), Lúp (SN 1970), Jư (SN 1964, cùng trú tại làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) đã lẩn trốn trong rừng sâu. Trong khi các đối tượng khác lần lượt bị bắt giữ và đưa ra xử lý trước pháp luật thì 3 đối tượng này vẫn ngoan cố lẩn trốn. Trong công tác xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” tại địa phương, việc truy bắt 3 đối tượng này là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra cho lực lượng Công an.

Biết bị truy bắt gắt gao, 3 đối tượng đã trốn vào khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hà Ra và xã Lơ Pang (huyện Mang Yang). Hàng ngày, chúng sinh sống dựa vào việc săn bắt, hái lượm. Bên cạnh đó, một số người thân trong gia đình các đối tượng đã tiếp tế lương thực khi chúng liên lạc.

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn lậu thuốc lá. Ảnh: Lê Gia

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, 3 đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu. Bọn chúng chọn các hang đá vừa thuận lợi để ẩn nấp vừa để dễ dàng quan sát và lẩn trốn nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Sống trong rừng nhiều năm nên chúng hiểu rõ địa hình ở khu vực này. Do đó, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn mỗi lần truy quét.

Giữa tháng 3-2020, trong quá trình trinh sát, lực lượng Công an đã xác định 3 đối tượng đang sống tập trung ở khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa xã Hà Ra và Lơ Pang) nên đã cử 1 tổ công tác tiến hành truy bắt. Tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm được lựa chọn từ các đơn vị của Bộ Công an, Phòng An ninh Đối nội (Công an tỉnh), Công an huyện Mang Yang. Sau 3 ngày đêm lặn lội trong rừng vừa khẩn trương vừa phải đảm bảo bí mật tuyệt đối, các anh đã tiếp cận các đối tượng.

Đại úy Trịnh Ngọc Theo-cán bộ Phòng An ninh Đối nội-chia sẻ: “Vì mùa khô, lá rụng nên chúng tôi phải di chuyển rất khẽ để tránh tạo tiếng động. Khoảng 17 giờ ngày 18-3, chúng tôi phát hiện có tiếng người chặt cây nên đã tiếp cận thì xác định nơi ở của 3 đối tượng. Đây là một hang đá có vách núi cao, trước mặt là vực sâu nên chỉ cần phát hiện bị lộ là đối tượng sẽ lẩn trốn, rất khó truy bắt. Chúng tôi phải khảo sát nhiều lần để đưa ra phương án tối ưu tóm gọn cả 3 đối tượng. Do đó, anh em quyết định mật phục kín đáo chờ các đối tượng ngủ say sẽ ập vào bắt giữ”.

Theo kế hoạch, khoảng 2 giờ sáng 19-3, tổ công tác tiếp cận bắt giữ các đối tượng. Tuy nhiên, thời điểm này, đột nhiên 1 đối tượng đi săn ban đêm trở về hang. Lúc này, các trinh sát lại âm thầm giãn lực lượng để nằm im chờ đợi. Khoảng 3 giờ 30 phút, cả 7 cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác đồng loạt đánh úp vào nơi ẩn nấp và khống chế 3 đối tượng. Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc hoạt động tà đạo “Hà Mòn”.

“Tổ công tác đã có một đêm không ngủ sau 3 ngày liền trèo đèo, lội suối. Tuy nhiên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng bắt giữ được 3 đối tượng lẩn trốn trong 8 năm trời”-Đại úy Trịnh Ngọc Theo chia sẻ.

Những “đêm trắng” nơi biên giới

Tình trạng vận chuyển, buôn bán lâm sản từ lâu là vấn đề “nóng” trên địa bàn khu vực biên giới huyện Chư Prông với Campuchia. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị khẩn trương điều tra, xử lý, cắt đứt đường dây gỗ lậu quy mô lớn này.

Tuy nhiên, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng được tổ chức một cách chuyên nghiệp, tinh vi, thường sử dụng nhiều xe ô tô khác nhau để đi thu mua gỗ và gắn nhiều BKS giả để tránh sự theo dõi của lực lượng Công an. Các đối tượng lợi dụng khoảng thời gian đêm tối và bố trí nhiều “chim xanh” canh đường để vận chuyển gỗ lậu từ biên giới về tập kết ở xưởng gỗ của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny (thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê).

Các trinh sát đã phải theo dõi trong một thời gian dài để thu giữ hơn 193 m3 gỗ lậu. Ảnh: Lê Gia

Thượng úy Đào Quang Thiện-cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế-chia sẻ: “Các đối tượng khá ma mãnh và luôn cảnh giác cao. Do đó, yếu tố đầu tiên là phải đảm bảo bí mật. Lực lượng Công an đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, từ đó chủ động phá án một cách bất ngờ, không cho đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật”.

Vụ đột kích xưởng gỗ lậu của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny vào cuối tháng 6-2020 có khối lượng gỗ lậu lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay với hơn 193 m3. Nhiều tập thể, cá nhân của Công an tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng trong vụ án này.

Tương tự, để phá được vụ buôn lậu quy mô lớn với tang vật thu giữ hơn 76.000 gói thuốc lá vào ngày 31-12-2019, các trinh sát của Đội Phòng-chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cũng đã phải “dãi nắng dầm mưa” trong nhiều ngày ở khu vực biên giới. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức với nhiều đối tượng tham gia ở các vai trò khác nhau và sử dụng phương thức, thủ đoạn khá tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Do đó, yêu cầu đặt ra cho lực lượng Công an phải triệt phá đường dây với đầy đủ căn cứ xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

“Muốn làm được điều này, chúng tôi đã phải bám theo dấu vết của chúng trong nhiều ngày liền, nắm rõ đường đi nước bước, sau đó lên nhiều kế hoạch để đồng loạt bắt giữ các đối tượng ở 4 điểm khác nhau tại huyện Đức Cơ, Chư Prông và TP. Pleiku. Đặc biệt, quá trình mật phục bắt giữ xe chở thuốc lá lậu trên đường phải đảm bảo bí mật và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân”-Thượng úy Đào Quang Thiện thổ lộ.

LÊ GIA