Cất giấu ma túy trong lốc máy ôtô để vận chuyển ma túy từ Campuchia

Đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu: Bắt giữ thêm 16 nghi can, thu giữ 120 kg ma túy

Cơ quan chức năng thu giữ ma túy với số lượng lớn. Ảnh Ban chỉ đạo 389 cung cấp.



Mới đây, cơ quan Công an, Hải quan và Biên Phòng đã triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.



Theo đó, qua công tác điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với C04 Bộ Công an tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh phát hiện đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy do các đối tượng người Việt Nam câu kết với các đối tượng người nước ngoài ở Campuchia điều hành.



Thủ đoạn vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Nam cực kỳ tinh vi. Thủ đoạn của nhóm này lợi dụng hoặc câu kết với một số đối tượng người Việt Nam để thuê làm dịch vụ vận chuyển, ma tuý được cất giấu ngụy trong ruột các bình hình trụ bằng sắt và lốc máy ôtô cũ hư hỏng.



Sau khi vận chuyển về Việt Nam, ma tuý được tập kết về các kho hàng tại huyện Bình Chánh hoặc quận Tân Bình TPHCM để chia nhỏ đem bỏ cho các đầu mối tiêu thụ trong nước và xuất trái phép ra nước ngoài.



Vụ khám xét, bắt giữ ma tuý ngày 19.7.2020, tại cảng Cát Lái – TPHCM là một đển hình.



Theo đó, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp cùng các lực lượng của Cục C04, Bộ Công an; Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ Đội biên phòng và các lực lượng chức năng tổ chức khám xét khẩn cấp đối với container mang số hiệu GAOU2013482, thu giữ 40 kg Methamphetamine giấu trong 4 kiện đá hoa cương.



Các lực lượng đã bắt 5 đối tượng gồm 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc, 1 người Việt Nam.



Mở rộng điều tra, Ban chuyên án ĐN620 tiếp tục bắt giữ gần 20 đối tượng, thu giữ gần 1,4 tạ ma tuý các loại...

