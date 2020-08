Bộ Công an khởi tố, bắt cựu giáo viên vì làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bà Vũ Thị Thái Hòa (sinh năm 1956, giáo viên đã nghỉ hưu, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.





Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố.





Cựu giáo viên Vũ Thị Thái Hòa bị khởi tố (ảnh Bộ Công an).





Ngày 26/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Vũ Thị Thái Hòa (sinh năm 1956, giáo viên đã nghỉ hưu, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.



Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.



Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.



https://danviet.vn/bo-cong-an-khoi-to-bat-cuu-giao-vien-vi-lam-gia-con-dau-tai-lieu-cua-co-quan-to-chuc-20200827100328686.htm

Theo PVCT (Dân Việt)