Bí mật của gã xe ôm ở quận Bình Thạnh

Mặc dù hành nghề chạy xe ôm nhưng Lầu Vĩnh Bẩu kiêm luôn nghề tay trái là vận chuyển ma túy với tiền công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/lượt.





Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Thanh Loan (SN 1975, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM), Trần Thị Thanh Phương (SN 1985, ngụ quận 1), Nguyễn Thanh Sơn (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lầu Vĩnh Bẩu (SN 1954, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".



Liên quan đến đường dây ma túy này, Công an TP HCM cũng đề nghị truy tố hai bị can khác với các tội danh như trên.



Theo kết luận điều tra, chiều 30-1-2019, Công an quận Bình Thạnh phát hiện và bắt quả tang Lầu Vĩnh Bẩu có hành vi treo gần 1 kg ma túy trên xe máy. Từ lời khai của Bẩu, công an bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Loan tại một căn nhà ở quận Thủ Đức về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Tang vật ma túy đá, thuốc lắc trong một đường dây ma túy do Công an TP HCM vừa triệt phá



Công an thu giữ hàng chục gói ma túy và thuốc lắc mà Loan chưa kịp tiêu thụ. Từ lời khai của Loan, công an đón lõng, kiểm tra một ô tô đang lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 5) thì phát hiện Trần Thị Thanh Phương đang ngồi trong xe với một số đối tượng khác và có một lượng lớn ma túy.



Tại cơ quan công an, Lầu Vĩnh Bẩu khai nhận làm nghề chạy xe ôm ở đường Phan Xích Long (quận Bình Thạnh). Trước khi bị bắt khoảng 3 tháng, trong lúc chờ khách thì Bẩu được Lê Hải Hiến (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh) kêu chở về khu vực Thanh Đa.



Ngày 30-1-2019, Yến kêu Bẩu đến nhà Loan lấy ma túy đem về cho Yến, khi Bẩu đang chở số "hàng" này về thì bị công an bắt giữ. Ngoài ra, công an còn phát hiện từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019, Yến còn đưa Bẩu tiền mua bán ma túy cho Loan và nhận ma túy từ Loan đem về cho Yến với tiền công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi lượt.



Đường Phan Xích Long (quận Bình Thạnh), nơi Lầu Vĩnh Bẩu hành nghề xe ôm kiêm giao, nhận ma túy



Đối với Loan, người phụ nữ này khai nhận quen với Nguyễn Thanh Sơn và Trần Thị Thanh Phương thông qua một số "bạn xã hội". Loan thường gọi điện cho Sơn và Phương đặt mua ma túy đem về bán kiếm lời.



Thông qua Sơn và Phương, Loan quen biết với một đối tượng tên Dũng (không rõ lai lịch) và từ đó chuyển sang mua ma túy của Dũng với giá 300 triệu đồng/kg ma túy đá, Ketamine giá 600 triệu đồng đem về bán hưởng chênh lệch từ 10 đến 20 triệu đồng, thuốc lắc mua 40.000 đồng/viên bán 50.000 đồng/viên.



Tổng cộng, Loan đã mua từ Dũng 7 kg ma túy đá và 2 kg Ketamine cùng 283 viên thuốc lắc. Ngày 30-1-2019, sau khi lấy "hàng đá" từ Dũng, Loan gọi điện cho Yến kêu người đến lấy. Yến gọi Bẩu đến nhà Loan nhận ma túy đá và Bẩu bị bắt trên đường mang ma túy về cho Yến.



Khi khám xét khẩn cấp nhà Loan, công an thu giữ 4,7 kg ma túy đá, 2 kg Ketamine cùng nhiều tài liệu, tang vật khác. Đối với những đối tượng khác, Công an TP HCM đang tiếp tục làm rõ hành vi của từng người, khi có đủ chứng cứ sẽ xử lý sau.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)