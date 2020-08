Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu của Công an TP.Biên Hòa

Công an TP.Biên Hoà phát hiện thu giữ của Nguyễn Hoàng Đạt một con dấu hình tròn có dòng chữ “Công an TP.Biên Hòa” và mộc dấu tên của lãnh đạo Công an TP.Biên Hoà có dấu hiệu làm giả.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15.8, Công an TP.Biên Hoà cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Đạt (28 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Công an phường Phước Tân, TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính tiệm photocopy “Hoàng Ngân” đường Đinh Quang Ân, thuộc tổ 5, khu phố Hương Phước (Phước Tân). Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện Nguyễn Hoàng Đạt (28 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) đang bán cho anh H.V.Đ (phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa) 3 bản photo sổ hộ khẩu có chứng thực bản sao đúng với bản chính, có hình dấu tròn đỏ đề UBND phường Tam Phước, chữ ký đề tên Nguyễn Cao Cường - có dấu hiệu làm giả.

Qua làm việc, đối tượng Đạt khai nhận là chủ tiệm photo “Hoàng Ngân”, do ham lợi bất chính nên đã nhận làm photocopy 3 bản sổ hộ khẩu và làm giả chứng thực bản sao đúng với bản chính cho anh H.V.Đ với giá 40.000 đồng/3 cuốn. Đạt giả chữ ký của ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND phường Tam Phước, đóng dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính và dấu tròn đỏ UBND phường Tam Phước (dấu giả) vào các bản phô tô; khi đang giao cho anh Đ thì bị kiểm tra, phát hiện thu giữ.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp phòng thuê trọ của Đạt tại số 143, Đinh Quang Ân, khu phố Hương Phước (phường Phước Tân), thu giữ một con dấu hình tròn có dòng chữ đỏ “UBND phường Tam Phước”. Đáng nói, Công an còn phát hiện thu giữ của Đạt một con dấu hình tròn có dòng chữ đỏ “Công an thành phố Biên Hòa” và mộc dấu tên của lãnh đạo công an TP.Biên Hoà.