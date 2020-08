Bắt băng nhóm Hải Phòng cho vay nặng lãi, cướp tài sản ở trung tâm TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) đang tạm giữ các nghi phạm trong băng nhóm người Hải Phòng ‘hành nghề’ cho vay nặng lãi, cướp tài sản ở trung tâm TP.HCM.

Băng nhóm người Hải Phòng cho vay nặng lãi, cướp tài sản... vừa bị Công an Q.3 bắt giữ - Ảnh: CÔNG AN Q.3 CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 7.8, chị P.T.T.T (34 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, Q.4, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 59C3 – 096.26, di chuyển từ Q.4 qua nhà mẹ chị ở Q.3.

Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (P.5, Q.3), chị T. “chạm mặt” đối tượng tự xưng tên Hoàng (chị T. không biết lai lịch của Hoàng - PV) – người cho chị T. vay 10 triệu đồng, trả góp mỗi ngày 400.000 đồng trong vòng 31 ngày (tương đương với lãi suất 24%/tháng).

Hoàng Phú Nhỡ (35 tuổi, quê Hải Phòng) tại trụ sở công an - Ảnh: CÔNG AN Q.3 CUNG CẤP

Hoàng chặn đầu và rút chìa khóa xe của chị T. Chị T. xin Hoàng lại chìa khóa xe và hứa cuối tháng sẽ trả nợ đầy đủ cho Hoàng, nhưng người này không đồng ý. Sau đó, Hoàng gọi điện thoại thông báo cho đồng bọn: “Nó đang ở đây nè, tụi bay qua đây đi”.

Ít phút sau, 2 nam thanh niên, là đồng bọn của Hoàng xuất hiện. Hoàng đưa xe máy của mình cho đồng bọn, rồi leo lên xe máy của chị T. nổ máy, định chạy đi thì bị chị T. giằng co. Lúc này, đồng bọn của Hoàng chạy lại yểm trợ, rồi cùng đấm, đá chị T. Quá hoảng sợ, chị T. chạy thoát thân vào một quán cà phê gần đó.

Hoàng lái xe máy của chị T., cùng 2 đồng bọn rời đi. Chị T. đến Công an Q.3 để trình báo sự việc.

Mở rộng điều tra, truy xét

Tiếp nhận sự việc, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 đến hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời khai nhân chứng và tiến hành rà soát các đối tượng, băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an Q.3 xác định đây là băng nhóm người Hải Phòng, hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự chuyên nghiệp, hoạt động chủ yếu ở địa bàn Q.4 và Q.7. Xe máy của chị P.T.T.T (34 tuổi, ngụ Q.4) bị nhóm của Hoàng cướp trên đường Cách Mạng Tháng Tám (P.5, Q.3) - Ảnh: CÔNG AN Q.3 CUNG CẤP

Ngày 8.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 bắt giữ khẩn cấp Hoàng Phú Nhỡ (35 tuổi, tên gọi khác là Hoàng); Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, có tiền án, tiền sự về tội “mua bán trái phép chất ma túy”); Ngô Hồng Phúc (23 tuổi, cùng quê Hải Phòng) tại chung cư Him Lam (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh). Đồng thời, Công an Q.3 đã thu giữ tang vật là chiếc xe của chị P.T.T.T mà băng nhóm này cướp được.

Qua đấu tranh, khai thác, Công an Q.3 nhận định đây là băng nhóm chuyên hoạt động cho vay nặng lãi, với mức lãi suất hơn 20%/ tháng. Các thành viên trong nhóm là dân “anh chị” ở Hải Phòng. Để “quảng cáo” cho vay, nhóm này thường dán tờ rơi ở cột điện, tường nhà dân...

Nghi phạm Nguyễn Duy Khánh tại cơ quan công an - Ảnh: CÔNG AN Q.3 CUNG CẤP

“Chúng tôi đang tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra vì nhiều đối tượng trong băng nhóm này đã bỏ trốn”, nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an Q.3 cho biết.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.3 đang tạm giữ hình sự Hoàng Phú Nhỡ; Nguyễn Duy Khánh, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cướp tài sản. Riêng Ngô Hồng Phúc vẫn đang được cơ quan công an làm rõ hành vi, vai trò.