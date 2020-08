Bắt "bà trùm" đường dây lô đề giao dịch 1,2 tỉ đồng/ngày

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề cực lớn với số tiền giao dịch 1,2 tỉ đồng/ngày do 4 người phụ nữ điều hành.

Ngày 15-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề quy mô lớn do Trần Thị Hà (SN 1973; ngụ phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Khám xét nơi ở của Trần Thị Hà, công an đã thu giữ 350 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt bắt giữ 3 người phụ nữ khác là "chân rết" trong đường dây đánh bạc của Hà gồm: Nguyễn Thị Nga (SN 1983; ngụ phường Đông Hương); Lê Thu Trang (SN 1981; ngụ phường Điện Biên) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1994; ngụ phường Tân Sơn), TP Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 8-2020, Trần Thị Hà đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt tinh vi như cho "chân rết" sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn Facebook hoặc Zalo với lượng tiền từ 500-700 triệu/lần.

Với thủ đoạn này, bình quân mỗi ngày Trần Thị Hà đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch khoảng 1,2 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.