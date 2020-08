Bán dự án 'ma', chiếm đoạt gần 42 tỉ đồng

Dự án 'ma' Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu do bị can tự lập bảng vẽ, phân lô, tổ chức rao bán, chiếm đoạt gần 42 tỉ đồng.



Khám xét nơi ở của Thúy - Ảnh: Thanh Tuyền



Hôm qua 31.7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, ngụ Q.8, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land, trụ sở đặt trên đường Thân Nhân Trung, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo PC03, tháng 7.2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 địa chỉ P.Phú Hữu, Q.9 (tổng diện tích 2.462 m2) từ bà L.T.T và ông Đ.Q.T. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc và chưa hoàn thành việc chuyển nhượng thì Thúy liên hệ với Công ty CP đầu tư bất động sản Eagle Land (tức Công ty Eagle Land) do Trương Tuấn Em làm giám đốc, đại diện pháp luật nhằm hợp tác, tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu, Q.9” và tổ chức rao bán.



Sau đó, Công ty Eagle Land với Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất), Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt gần 42 tỉ đồng, trong đó Thúy ký nhận phiếu thu tiền.



Tháng 9.2018, Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land, rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và tiếp tục thu tiền. Sau khi thu được gần 42 tỉ đồng, Công ty Eagle Land, Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Đáng nói, gần 42 tỉ đồng của khách hàng không hoàn trả.



PC03 tiến hành xác minh tại Sở Xây dựng TP.HCM, UBND Q.9 thì được biết không có cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.



Ngày 5.4.2019, UBND Q.9 ban hành Quyết định số 20/QĐ-CCXP cưỡng chế khắc phục hậu quả việc xây dựng trái phép trên khu đất này, do Vũ Tiến Hường, Nguyễn Thị Diệu Thúy tiến hành xây dựng hạ tầng không phép trên lô đất trên.

