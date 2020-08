Âm mưu tổ chức biểu tình, 8 đối tượng trả giá đắt

Tám đối tượng phân công nhiệm vụ, kêu gọi tài trợ, chuẩn bị công cụ hỗ trợ, hung khí phục vụ biểu tình nhằm gây mất trật tự xã hội.



Chiều 31-7, TAND TP HCM công bố mức hình phạt đối với 8 bị cáo trong vụ án Phá rối an ninh.



Theo đó, TAND TP phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1976) 8 năm tù, bị cáo Hoàng Thị Thu Vang (SN 1966) 7 năm tù, cùng về tội "Phá rối an ninh".



Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm 6 tháng tù giam - 5 năm tù giam về tội danh trên.



Phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo có hành vi phá rối an ninh



Theo tòa sơ thẩm, hai bị cáo Hạnh và Vang đóng vai trò chủ mưu trong vụ án. Hai bị cáo thường xuyên tiếp xúc với những thông tin có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội và nhiều lần chia sẻ video trên Facebook cá nhân để kêu gọi, kích động, lôi kéo người khác tham gia biểu tình.



Năm 2018, nhóm đối tượng tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình. Tám bị cáo tính toán tổ chức cuộc biểu tình có tính chất bạo động, gây bạo loạn với mục đích gây mất trật tự xã hội, làm tình hình an ninh-chính trị trong nước bất ổn. Họ phân công nhiệm vụ, kêu gọi tài trợ, chuẩn bị công cụ hỗ trợ, hung khí phục vụ biểu tình. Tuy nhiên, hành vi trên bị cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.



HĐXX nhận định hành vi 8 bị cáo gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, trật tự xã hội; xâm phạm an ninh quốc gia nếu cơ quan chức năng không ngăn chặn kịp thời. Đó là những hành động phạm pháp đặc biệt nguy hiểm.

