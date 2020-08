9 gia đình nam sinh bị xâm hại đề nghị tăng án cựu Hiệu trưởng

Cho rằng bản án đối với bị cáo Đinh Bằng My (cựu Hiệu trưởng trường Nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ) là còn nhẹ, gia đình của 9 nam sinh có con bị dâm ô, quan hệ tình dục đồng giới đã kháng án.



Xử kín hiệu trưởng xâm hại tình dục nhiều nam sinh

Cựu Hiệu trưởng Đinh Bằng My (đứng, hàng dưới) bị tuyên án hôm phiên tòa sơ thẩm mở tại TAND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: P.V.



Theo kháng cáo trên, ngày 11.8 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xét đơn của 9 gia đình, đại diện cho 9 nam sinh bị Đinh Bằng My "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".



Ngoài ra, các gia đình còn đề nghị nâng mức bồi thường dân sự cho con em họ.



Phiên phúc thẩm được mở, còn do có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Bằng My. Trong đơn, ông My cho rằng tổng mức án 8 năm tù của TAND tỉnh Phú Thọ tuyên hồi tháng 10.2019 là quá nặng.



Theo bản án, từ tháng 11.2016-12.2018, Đinh Bằng My (59 tuổi) là hiệu trưởng trường nội trú, đã nhiều lần dâm ô và quan hệ tình dục khác với 9 nam sinh học các lớp 7-9. Nhóm nạn nhân có độ tuổi từ 13 đến dưới 16.



Tòa xác định trước khi gây án, ông My lấy lý do hỏi thăm tình hình học tập, hoàn cảnh gia đình hoặc nhắc nhở kỷ luật để dụ 9 học sinh đến phòng riêng của bị cáo.



Bị cáo My thừa nhận hành vi phạm tội và khai dâm ô các nam sinh để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Sau mỗi lần giở trò đồi bại, bị cáo cho nạn nhân bánh, kẹo hoặc cho tiền 20.000 - 50.000 đồng mỗi em.



Ngoài tuyên phạt tù, bản án sơ thẩm cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền 165 triệu đồng.



Theo Việt Dũng (LĐO)