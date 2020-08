18.000 người mắc bẫy lừa nhận vàng "tri ân"

Nhóm đối tượng mạo danh các tập đoàn, thương hiệu vàng lớn, dùng chiêu "tri ân" để tặng trang sức - nhẫn vàng giả cho khách hàng, có thu phí, để chiếm đoạt tiền của người hám lợi.



Nguyễn Văn Thành (ngoài cùng bên trái) một trong bốn bị can tham gia đường dây lừa đảo. Ảnh: Y.Hưng



Ngày 13.8, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây chiếm đoạt tiền với 7 đối tượng chủ mưu và 26 người liên quan.



Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 4 bị can Nguyễn Phi Hùng (23 tuổi, Nghệ An), Nguyễn Văn Thành (18 tuổi, Thái Bình), Nguyễn Đăng Thịnh (22 tuổi, Thái Bình), Phạm Văn Hoàng Anh (24 tuổi, Hà Tĩnh), về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".



Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Y.Hưng



Theo cảnh sát, khoảng tháng 2, Hùng tham gia vào đường dây chạy quảng cáo chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng và thu phí từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/trường hợp được tri ân.



Hùng nghĩ đây là thủ đoạn lừa đảo khách hàng, nên đã tìm hiểu và biết được thông tin có đối đối tượng đã giao dịch thành công từ cách làm này, thu về khoảng 12 tỉ đồng...



Hùng nảy ý tưởng chạy quảng cáo chương trình tặng "vàng", lấy tên "Tập đoàn Tiệm vàng Bảo Minh", do bị can nghĩ ra. Cuối tháng 5, Hùng lập ra các trang Facebook “Tập đoàn Tiệm vàng Bảo Minh”; “Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999”; “Vàng Bạc Đá Quý” để giới thiệu chương trình tặng "vàng".



Thực tế, mỗi chiếc nhẫn vàng giả tặng khách hàng, nhóm bị can chỉ mua hết 15.000 - 20.000 đồng.



Hùng đã móc nối với Hoàng Anh, hiểu biết về lập trình mạng máy tính để chạy các trang quảng cáo, rủ cùng làm. Hoàng Anh đã rủ thêm Thành, Thịnh cùng tham gia.



Tài liệu điều tra thu thập được cho thấy, với thủ đoạn này đã có 18.000 người trên cả nước mắc bẫy lừa của nhóm đối tượng trên. Số tiền khách hàng bị chiếm đoạt khoảng 1,2 tỉ đồng.

https://laodong.vn/phap-luat/18000-nguoi-mac-bay-lua-nhan-vang-tri-an-827574.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)