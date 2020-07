Vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước: Phạm Quang Dũng bị tước danh hiệu Công an trước khi khởi tố

Trong 3 bị can bị khởi tố về hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý, có một trường hợp từng công tác tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03-Bộ Công an).





Như Dân Việt thông tin, quá trình điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội, ngày 21/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án "Công ty Nhật Cường" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.





Ba bị can gồm: Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974; nghề nghiệp: Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;



Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/1983; nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;



Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983, nghề nghiệp: nguyên cán bộ Công an công tác tại Cục C03 của Bộ Công an. Đây là đơn vị đang thụ lý vụ án Nhật Cường.



Về trường hợp của bị can Phạm Quang Dũng, trao đổi với PV, một lãnh đạo C03 cho biết, Phạm Quang Dũng bị tước danh hiệu Công nhân nhân dân trước khi Cơ quan An ninh khởi tố bị can.



PV đặt câu hỏi về việc Cục C03 đã có chỉ đạo thế nào để không để xảy ra việc chiếm đoạt tài liệu bí mật của Cơ quan điều tra như vụ án này, tuy nhiên vị lãnh đạo của C03 cho biết, đây thuộc về biện pháp nghiệp vụ nên không thể thông tin.



Liên quan đến vụ án Nhật Cường do C03 đang thụ lý, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (bị can này đang bị truy nã). Mới đây nhất, Cơ quan điều tra khởi tố 2 đối tượng, trong đó có Bùi Quốc Việt là anh trai của Bùi Quang Huy. Bị can này bị khởi tố về tội Buôn lậu.



Vụ án Nhật Cường được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

