Vụ cài bẫy ma túy nhận 1 tỉ đồng: Cựu nữ thượng úy công an không oan

Nguyễn Thị Vững (42 tuổi, cựu thượng úy công an) cho rằng không thỏa thuận việc Nguyễn Thị Vân chi 1 tỉ đồng để bị cáo cài bẫy ma túy, nhằm đẩy người tình của Vân vào tù.





Nguyễn Thị Vững (trái) bị TAND Hà Nội bác đơn kêu oan. Ảnh: Việt Dũng.





Sau nửa ngày thẩm vấn, tranh luận, nghị án, trưa 6.7, TAND Hà Nội đã bác đơn kêu oan của bị cáo Nguyễn Thị Vững. Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên phạt Vững 6 năm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 1 năm tội “Vu khống”, tổng cộng buộc bị cáo phải chấp hành 7 năm tù.



Trước đó, trong phần thẩm vấn, Vững vẫn giữ nguyên kháng cáo cho rằng bị oan. Vững khẳng định khoản 200 triệu đồng nhận từ Vân là do trước đó bị cáo cho vay. Về con số 1 tỉ đồng, Vững trình bày, một lần Vân có đem giấy viết sẵn đến nhờ bị cáo xác nhận, mục đích theo như Vân nói để xin chồng cho tiền mua nhà.



Bị cáo cũng phủ nhận toàn bộ cáo buộc tàng trữ ma túy. Vững nói không có bàn bạc gì với Vân chuyện để ma túy vào xe của anh Nguyễn Văn Thiện, nhằm đẩy người đàn ông này vào tù.



Theo bị cáo Vững, Vân nói, có đứa cháu khi rửa xe thấy có ma túy trong ô tô. Người cháu này đã báo lại cho Vân. Sau đó Vân có gọi cho Vững biết, vì thế Vững mới nói báo công an.



Tuy nhiên, Vân có mặt tại tòa, phủ nhận và cho rằng “lời khai của bị cáo hoàn toàn sai sự thật”. Vân cho hay, có kể với Vững về mâu thuẫn với anh Thiện. Vững đã nói để lo lót đẩy người đàn ông này vào tù với chi phí 1 tỉ đồng.



Về vấn đề Vững khai số ma túy trên xe ô tô, đại diện VKS phúc thẩm chất vấn: Thông thường có ai phải qua mấy người để báo công an, tự khám xe mình hay không. Người ta có thể vứt luôn nếu thấy ma túy không phải của mình xuất hiện trên xe.



Từ những thẩm vấn, tranh luận, lời khai trên, cùng tài liệu khác, tòa phúc thẩm xác định, xuất phát từ mâu thuẫn với anh Thiện, Vân đã nói chuyện với Vững. Sau đó, hai bên thỏa thuận, Vững sẽ lo để đẩy anh Thiện vào tù, bằng cách gài bẫy ma túy.



Sau đó, giữa Vân và Vững thỏa thuận giá 1 tỉ đồng để đưa anh Thiện vào tù, bằng cách nhét ma túy trên xe ôtô của nạn nhân. Khi cảnh sát kiểm tra xe ôtô, anh Thiện bị bắt giữ song luôn kêu oan. Do không làm rõ được hành vi, công an đã phải thả anh Thiện ra.



Anh Thiện đã tự mình tìm ra việc Vân và Vững có giao kèo với nhau nhằm đẩy anh vào tù. Anh đã cung cấp các băng ghi âm thể hiện việc Vân thừa nhận hành vi, trao đổi giữa Vân và Vững về thỏa thuận 1 tỉ đồng, đẩy anh vào tù.



"Bản án sơ thẩm tuyên Vững 7 năm tù, Vân 6 năm 6 tháng là hoàn toàn chính xác", cấp phúc thẩm nhận định.

