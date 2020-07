Vì ghen gã đàn ông xuống tay sát hại người tình

Sáng 17-7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú H. Tây Sơn, Bình Định) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.





Nam sinh viên sát hại người tình rút đơn kháng cáo, nhận án tử hình

Mâu thuẫn tình cảm, chặn đầu xe, sát hại người tình

Trần Ngọc Hoàng tại tòa.





Theo cáo trạng, Trần Ngọc Hoàng và chị Đỗ Thị Thu (48 tuổi, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) có quan hệ tình cảm từ năm 2009. Chị Thu đã có một đời chồng và Hoàng đã có vợ. Đến đầu năm 2020, tình cảm của cả hai lạnh nhạt và chị Thu mệt mỏi với mối quan hệ kiểu “phi công- máy bay” này nên không còn mặn nồng như trước. Nghĩ chị Thu có người khác, Trần Ngọc Hoàng ghen tuông, nhiều lần nhắn tin hăm dọa. Theo lời Hoàng, chị Thu có nợ Hoàng 17 triệu đồng không chịu trả nhưng theo chị Thu số tiền này hai người hùn vào chi trả cho sinh hoạt thời gian có tình cảm không ai nợ ai. Tuy nhiên khi tình cảm không còn thì Hoàng đòi lại số tiền đã đưa trước đó.



Vì vậy, khoảng 16 giờ ngày 2-2-2020, tại đường ĐT636B (địa phận xã Bình Nghi, H. Tây Sơn), Trần Ngọc Hoàng chuẩn bị sẵn 2 con dao rồi chặn đường chị Đỗ Thị Thu để đòi nợ. Trong lúc hai bên cự cãi, những người dân đi đường can ngăn và mặc dù chị Thu bỏ chạy nhưng Hoàng đã đuổi theo, dùng dao đâm chị Thu nhiều nhát cho đến khi gãy cả 2 con dao và dọa sẽ giết những người can ngăn. Hậu quả, chị Thu tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn trên núi cao nhiều ngày sau thì bị người dân phát hiện báo Công an bắt giữ.



Ghen tuông là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án đau lòng trong thời gian gần đây tại Bình Định. Tháng 6-2020, chị P.T.G. (trú xã Mỹ Đức, H. Phù Mỹ, Bình Định) lấy nước từ bình lọc nước của gia đình để uống thì đầu lưỡi bị tê, nước có mùi khó chịu. Thấy điều bất thường, chị G. kiểm tra bình lọc, bình thủy đựng nước, nước sử dụng cho vật nuôi trong gia đình thì phát hiện nước có màu xanh giống nhau nên cảnh báo mọi người trong gia đình. Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị G. thấy người mệt, khó thở nên được gia đình đưa vào TTYT huyện Phù Mỹ điều trị, sau đó chị G. được chuyển vào BVĐK tỉnh Bình Định cấp cứu.



Sự việc được gia đình báo cho CAH Phù Mỹ và cơ quan CA điều tra, xác định nguồn nước có chất lạ nên triển khai truy tìm thủ phạm. Theo các thông tin gia đình cung cấp, CAH Phù Mỹ xác định đối tượng bỏ thuốc độc xuống giếng là L.Tr.C. (trú xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn). C. và chị G. có quan hệ tình cảm, tuy nhiên thời gian gần đây hai người thường xảy ra mâu thuẫn. C. nghi chị G. có người khác nên không còn tình cảm với mình. Vì vậy đã mua thuốc sâu bỏ xuống giếng gia đình người yêu để đầu độc. Từ những mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài trong quan hệ tình cảm ngoài luồng, khi đến đỉnh điểm không được giải quyết những người yêu nhau sẵn sàng ra tay tàn ác đã gây nên những hậu quả hết sức thương tâm. Khi qua cơn nóng giận, hối hận thì đã muộn.



Để phòng ngừa những vụ việc tương tự, việc phòng ngừa là hết sức cần thiết. Sự thương yêu, nhường nhịn, quan hệ lành mạnh là điều cốt lõi. Chính quyền khu phố, các cấp hội, đoàn thể cần chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm những mâu thuẫn, bất đồng không để dây dưa kéo dài dẫn đến sự việc đau lòng, ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương.

Theo LÊ GIANG (cadn)