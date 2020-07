Tuyên tử hình bị cáo bỏ xyanua vào trà sữa gây chết người

Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lại Thị Kiều Trang mức án tử hình về tội 'giết người' theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự.



Em gái Thái Bình đầu độc chị họ bằng trà sữa khai gì tại tòa?

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang bị tuyên phạt mức án tử hình do hành vi bỏ chất độc xyanua vào trà sữa gây chết người - Ảnh: KHÁNH LINH



Trước đó tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho rằng hành vi của bị cáo Lại Thị Kiều Trang là hết sức nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng nên đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trang mức án tử hình về tội "giết người".



Đồng thời, bị cáo Trang phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho 3 cháu nhỏ là con nạn nhân đến năm 18 tuổi với số tiền từ 1,3-1,6 tỉ đồng.



Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trang mức án tử hình về tội "giết người" theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự.



Đồng thời, HĐXX tuyên bị cáo Trang có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 269 triệu đồng và cấp dưỡng cho 3 con nạn nhân đến năm 18 tuổi với số tiền 2 triệu đồng/tháng.



HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang mức án tử hình - Ảnh: KHÁNH LINH



Tại tòa, anh P.V.Q. (31 tuổi) cho biết là chồng của chị Đ.T.H.Y. (anh rể của bị cáo Lại Thị Kiều Trang) và thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Trang.



Về phần mình, bị cáo Trang cho biết ngoài ý định đầu độc chị Y. thì không có ý định đầu độc ai khác và do không biết bỏ bao nhiêu chất độc thì sẽ gây chết người nên chỉ biết bơm vào 4 cốc trà sữa thì hết số chất độc đã mua.



Khi mua trên mạng, Trang khai người bán hàng dặn đây là chất độc, để xa tầm tay. Còn độc đến mức nào thì bị cáo không biết.



Khi tòa hỏi bị cáo nghĩ thế nào khi quan hệ với chồng của chị họ mình, do anh Q. rủ rê hay bị cáo chủ động thì Trang cho biết là do cả hai.



Chủ tọa hỏi tiếp khi gửi trà sữa có chất độc đến bệnh viện cho chị Y., bị cáo có nghĩ chị Y. sẽ mang về cho chồng và con cùng uống không thì Trang im lặng. Khi được hỏi việc chia tay rồi nhưng bị cáo vẫn xin chiếc áo của anh Q. về để làm gì thì Trang cho hay xin về để giữ làm kỷ niệm.



Tòa hỏi thêm việc đại diện gia đình bị hại yêu cầu bị cáo có nghĩa vụ cấp dưỡng 3 con chị Hạnh đến 18 tuổi, bị cáo nghĩ sao thì Trang bình tĩnh cho biết chấp nhận bồi thường tiền cấp dưỡng tối đa 5 triệu đồng/tháng (bằng lương chị Hạnh đi làm thực lĩnh khi còn sống).

